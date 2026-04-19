Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

Timnas Indonesia U-17 berjuang raih runner-up terbaik di klasemen demi lolos ke semifinal. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com — Kekalahan mengejutkan Timnas Thailand U-17 membuat peta persaingan runner up terbaik Piala AFF U-17 2026 berubah drastis. Di tengah situasi itu, Timnas Indonesia U-17 justru belum muncul dalam daftar, memicu kekhawatiran publik.
Laga penentuan Grup B antara Timnas Thailand U-17 melawan Timnas Laos U-17 berlangsung panas di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (18/4/2026) sore WIB.
Hasil akhir benar-benar di luar prediksi dan langsung mengguncang klasemen.
Timnas Thailand U-17 harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Timnas Laos U-17 dalam duel yang berlangsung sengit.
Padahal, tim berjuluk The War Elephant sempat dua kali memimpin sebelum akhirnya gagal mempertahankan keunggulan.
Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena peluang sebenarnya terbuka lebar bagi Thailand. Apalagi di laga lain, Timnas Myanmar U-17 justru tumbang 1-2 dari Timnas Filipina U-17.
Situasi tersebut semestinya bisa dimanfaatkan Thailand untuk mengamankan posisi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka malah terpeleset di momen krusial.
Baca Juga:Garuda Muda Wajib Menang! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17
Hasil negatif itu membuat Thailand harus angkat koper lebih cepat dari turnamen. Sementara itu, Timnas Laos U-17 justru tampil sebagai juara Grup B dengan koleksi 7 poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang.
Di posisi runner up Grup B, Timnas Myanmar U-17 mengamankan tempat dengan raihan 4 poin dari tiga pertandingan. Catatan tersebut membuat mereka masuk dalam perhitungan runner up terbaik.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT