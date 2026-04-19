Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

JawaPos.com — Kekalahan mengejutkan Timnas Thailand U-17 membuat peta persaingan runner up terbaik Piala AFF U-17 2026 berubah drastis. Di tengah situasi itu, Timnas Indonesia U-17 justru belum muncul dalam daftar, memicu kekhawatiran publik.

Laga penentuan Grup B antara Timnas Thailand U-17 melawan Timnas Laos U-17 berlangsung panas di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (18/4/2026) sore WIB.

Hasil akhir benar-benar di luar prediksi dan langsung mengguncang klasemen.

Timnas Thailand U-17 harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Timnas Laos U-17 dalam duel yang berlangsung sengit.

Padahal, tim berjuluk The War Elephant sempat dua kali memimpin sebelum akhirnya gagal mempertahankan keunggulan.

Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena peluang sebenarnya terbuka lebar bagi Thailand. Apalagi di laga lain, Timnas Myanmar U-17 justru tumbang 1-2 dari Timnas Filipina U-17.

Situasi tersebut semestinya bisa dimanfaatkan Thailand untuk mengamankan posisi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka malah terpeleset di momen krusial.

Hasil negatif itu membuat Thailand harus angkat koper lebih cepat dari turnamen. Sementara itu, Timnas Laos U-17 justru tampil sebagai juara Grup B dengan koleksi 7 poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang.