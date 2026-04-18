Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

JawaPos.com - Laga persahabatan bertajuk Clash of Legends akan mempertemukan Barcelona Legends menghadapi DRX World Legends di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Barcelona Legends terdiri dari mantan pemain Barcelona seperti Javier Saviola, Philip Cocu, hingga mantan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sedangkan DRX World terdiri dari gabungan pemain dunia dengan Indonesia.

Para pemain yang tergabung dalam DRX World diantaranya Michel Salgado, David Silva, dan Alessandro del Piero. Sementara mantan pemain Indonesia yang akan bergabung yakni Arthur Irawan, Greg Nwokolo, hingga Firman Utina.

Tak hanya dari pemain, DRX World akan dimanajeri oleh legenda sepak bola asal Brasil, Ronaldo Nazario. Pada konfrensi pers sebelum laga, Ronaldo mengatakan momen kali ini merupakan yang kedua kalinya datang ke Indonesia.

"Seperti yang kalian katakan, seperti yang kalian ketahui, beberapa tahun yang lalu, saya masih teringat ketika saya datang kesini bersama dengan PSV Eindhoven untuk menjalani tur pramusim," ujar Ronaldo dalam konferensi pers dikutip dari ANTARA.

Salah satu alasan mantan pemain Real Madrid tersebut tidak bermain dan hanya akan berdiri dari samping lapangan karena tidak dalam kondisi fisik yang prima.

"Tentu saja, ketika orang berpikir tentang saya, mereka berpikir ketika saya cepat, menggiring bola, dan mencetak gol, tapi Anda tahu, saya rasa tidaklah ide yang bagus untuk menunjukkan saya sekarang dalam kondisi buruk bermain, dan kondisi yang sangat lambat," sambung peraih gelar Piala Dunia 2002.

Sementara itu dari Barcelona Legends, Patrick Kluivert absen dari pertandingan Clash of Legends menghadapi DRX Legends karena mengalami cedera paha.

"Saya tidak tahu bahwa kalian sudah mendengar ini atau belum, tapi minggu lalu saya mengalami cedera di paha, jadi sangat disayangkan saya tidak bisa bermain besok," kata Kluivert dalam konferensi pers dikutip dari ANTARA.