Van Gastel Ungkap Masalah PSIM: Kuat di Awal, Melemah di Babak Kedua

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta kembali gagal meraih hasil positif dalam lanjutan BRI Super League 2025/26. Bertanding di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (17/4) sore, Laskar Mataram harus mengakui keunggulan tuan rumah Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 1-2.

PSIM sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup meyakinkan. Tim asuhan Jean Paul Van Gastel mampu tampil menekan sejak menit awal dan langsung membuka keunggulan di menit ke-9.

Gol tersebut dicetak oleh Savio Sheva melalui tendangan keras yang tak mampu diantisipasi kiper lawan.

Setelah unggul cepat, PSIM sempat mengendalikan jalannya pertandingan di babak pertama. Beberapa peluang juga berhasil diciptakan, meski tidak ada tambahan gol hingga turun minum.

Namun, situasi berubah drastis di babak kedua. Bhayangkara FC mulai meningkatkan intensitas permainan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-49 lewat gol Nehar Sadiki.

Gol tersebut berawal dari situasi bola mati yang gagal diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan PSIM.

Tak butuh waktu lama, tuan rumah berbalik unggul pada menit ke-56. Moussa Sidibe sukses memanfaatkan kelengahan lini belakang PSIM untuk mencetak gol kedua sekaligus memastikan keunggulan Bhayangkara.

PSIM sebenarnya sempat kembali mencetak gol di menit ke-69 melalui Ezequiel Vidal. Namun, harapan untuk menyamakan skor pupus setelah wasit menganulir gol tersebut usai tinjauan VAR. Vidal dinilai berada dalam posisi offside sebelum menerima bola.