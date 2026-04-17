Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

JawaPos.com — Dua tim asal Jawa Timur akan bertemu saat Persebaya Surabaya menjamu Madura United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026, Jumat (17/4/2025) di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga Persebaya Surabaya vs Madura United akan disiarkan di Indosiar dan Vidio.

Derbi Suramadu kali ini datang dengan tensi tinggi sekaligus tekanan besar bagi tuan rumah. Persebaya Surabaya dituntut bangkit di hadapan Bonek setelah performa yang belum stabil dalam beberapa laga terakhir.

Kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta pada pekan ke-27 menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Bernardo Tavares. Hasil itu memperpanjang inkonsistensi setelah sebelumnya juga dihajar Borneo FC dengan skor mencolok 1-5.

Situasi tersebut membuat kepercayaan diri tim sedikit terganggu menjelang laga penting ini. Namun, bermain di kandang sendiri memberi harapan besar untuk kembali ke jalur kemenangan.

Di sisi lain, Madura United datang dengan modal positif setelah memutus tren buruk. Kemenangan 2-1 atas Persik Kediri menjadi angin segar bagi Laskar Sape Kerrap yang sebelumnya kesulitan meraih poin.

Meski begitu, performa Madura United belum sepenuhnya stabil, terutama saat bermain di luar kandang. Catatan tandang yang buruk menjadi pekerjaan rumah besar jelang lawatan ke Stadion Gelora Bung Tomo.

Persebaya Surabaya juga tidak dalam kondisi ideal untuk menurunkan kekuatan terbaik. Beberapa pemain kunci seperti Ernando Ari dan Bruno Moreira masih harus absen dalam laga krusial ini.

Selain itu, kondisi Malik Risaldi, Gali Freitas, dan sejumlah pemain lain belum sepenuhnya bugar. Hal ini memaksa pelatih Bernardo Tavares untuk melakukan berbagai eksperimen dalam menentukan komposisi tim.

Dalam beberapa laga terakhir, pelatih asal Portugal itu bahkan menempatkan pemain di luar posisi aslinya. Pedro Matos sempat dimainkan sebagai winger, sementara Alfan Suaib didorong menjadi penyerang tengah.