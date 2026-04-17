Nathan Lebak FC Bangkitkan Sepak Bola Lebak, setelah Juara Kini Susun Target Baru

JawaPos.com–Euforia masih terasa di Kabupaten Lebak, Banten, setelah klub Nathan Lebak FC sukses menjuarai Liga 4 Banten 2026. Gelar tersebut bukan sekadar trofi biasa, melainkan simbol kebangkitan sepak bola daerah sekaligus penanda bahwa klub muda itu mulai menunjukkan eksistensinya di peta persaingan nasional.

Presiden Klub Nathan Lebak FC Gilang Cikal Ramadhan menyebut, keberhasilan ini menjadi momen bersejarah bagi tim, pemain, dan masyarakat Lebak secara keseluruhan. Menurut dia, gelar juara Liga 4 Banten 2026 dipersembahkan untuk semua elemen yang selama ini memberi dukungan kepada klub.

”Alhamdulillah, kami bisa menjadi juara Liga 4 Banten. Ini prestasi untuk para pemain, bentuk apresiasi untuk perjuangan mereka. Gelar ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, pemerintah daerah, seluruh stakeholder di Lebak, dan sponsor kami, Dua Putra Banten Jaya,” ujar Gilang.

Gilang menyebut jalan menuju gelar juara Liga 4 Banten 2026 tidak diraih dengan mudah. Banyak tantangan yang harus dilalui sejak awal kompetisi. Salah satunya adalah proses seleksi pemain yang harus benar-benar tepat agar sesuai kebutuhan tim. Selain itu, jadwal kompetisi yang padat juga menjadi ujian tersendiri.

”Liga 4 Banten ini jadwalnya sangat padat. Itu menjadi tantangan besar. Selain itu ada faktor mental pemain, kondisi fisik, dan bagaimana menyatukan chemistry antar pemain,” jelas Gilang Cikal Ramadhan.

Menurut Gilang, salah satu kunci keberhasilan Nathan Lebak FC musim ini adalah kekompakan tim. Untuk membangun hal tersebut, manajemen menggelar training camp di Rangkasbitung selama beberapa hari. Program itu terbukti efektif untuk mempererat hubungan antarpemain dan menumbuhkan pemahaman taktik di lapangan.

”Kami punya chemistry yang bagus karena sempat training camp di Rangkasbitung. Itu penting sekali untuk menyatukan tim,” tambah Gilang Cikal Ramadhan.

Keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi bahan bakar motivasi menatap tantangan yang lebih besar. Sebab, selepas menjuarai level provinsi, Nathan Lebak FC akan menghadapi persaingan yang jauh lebih ketat di putaran nasional Liga 4. Karena itu, persiapan tim harus dilakukan secara cepat dan terukur.