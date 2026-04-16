Persib Bandung Ditantang Dewa United yang Lagi On Fire, Laga Panas Pekan ke-28 Super League

JawaPos.com - Persib Bandung mulai mematangkan persiapan jelang laga lanjutan BRI Super League 2025/26 menghadapi tuan rumah Dewa United Banten FC pada pekan ke-28.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Senin (20/4), dan diprediksi berjalan sengit.

Maung Bandung datang dengan status pemuncak klasemen sementara dengan raihan 64 poin. Namun, lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Dewa United tengah dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun, masing-masing atas PSIM Yogyakarta dan Malut United FC.

Tim asuhan Jan Olde Riekerink perlahan mulai menunjukkan konsistensi dan kini bertengger di posisi kedelapan klasemen.

Performa yang terus menanjak membuat mereka berpotensi menjadi batu sandungan bagi Persib dalam perburuan gelar musim ini.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui kualitas yang dimiliki calon lawannya. Ia menilai Dewa United sebagai tim dengan komposisi pemain yang solid serta berpengalaman di berbagai level kompetisi.

“Mengenai Dewa United, mereka adalah tim yang bagus, mereka tim yang sangat bagus. Satu-satunya hal adalah kenapa mereka ada di urutan delapan, saya tidak tahu,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Menurutnya, salah satu kekuatan utama Dewa United terletak pada lini depan. Sosok Alex Martins menjadi ancaman nyata dengan koleksi 14 gol sejauh musim ini. Ketajamannya di kotak penalti menjadi perhatian khusus bagi lini pertahanan Persib.