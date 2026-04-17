Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 20.03 WIB

Duel Panas Derbi Suramadu, Madura United Fokus Redam Kebangkitan Persebaya

Madura United fokus redam kebangkitan Persebaya pada laga derbi Suramadu. (Istimewa)

 

JawaPos.com–Laga panas bertajuk Derbi Suramadu akan tersaji pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu Madura United FC di Stadion Gelora Bung Tomo (SGBT), Jumat (17/4), dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit.

Menjelang duel tersebut, caretaker pelatih Madura United Rakhmad Basuki menegaskan timnya tidak akan menganggap enteng kekuatan tuan rumah Persebaya di super league. Dia menilai Persebaya memiliki potensi besar untuk bangkit setelah hasil buruk pada laga sebelumnya.

Persebaya baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta. Namun menurut pelatih Madura United Rakhmad Basuki, hasil itu justru bisa menjadi titik balik bagi tim berjuluk Green Force untuk tampil lebih agresif di hadapan pendukungnya sendiri.

”Tim sekelas Persebaya punya mental yang bagus. Kekalahan kemarin bisa jadi momentum mereka untuk bangkit. Itu yang harus kami antisipasi,” ujar Rakhmad dalam konferensi pers jelang lagadikutip dari ileague.id.

Meski demikian, Madura United tidak datang hanya untuk bertahan. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu tetap mengusung target meraih poin penuh, meski harus bermain di kandang lawan.

Ambisi tersebut cukup beralasan. Saat ini, Madura United tengah berada di zona merah klasemen sementara bersama Semen Padang FC dan PSBS Biak. Kondisi ini membuat setiap pertandingan menjadi krusial dalam upaya mereka keluar dari ancaman degradasi.

Rakhmad menegaskan bahwa anak asuhnya, termasuk Lulinha dan rekan-rekannya, siap memberikan perlawanan maksimal demi membawa pulang hasil positif.

”Kami menghadapi tim besar. Kami respek dengan Persebaya, tapi kami juga butuh poin. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hasil maksimal,” tambah Rakhmad.

Di sisi lain, Persebaya Surabaya saat ini berada di posisi keenam klasemen dengan raihan 42 poin. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Green Force untuk kembali ke jalur kemenangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore