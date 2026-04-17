Duel Panas Derbi Suramadu, Madura United Fokus Redam Kebangkitan Persebaya

Madura United fokus redam kebangkitan Persebaya pada laga derbi Suramadu. (Istimewa)
JawaPos.com–Laga panas bertajuk Derbi Suramadu akan tersaji pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu Madura United FC di Stadion Gelora Bung Tomo (SGBT), Jumat (17/4), dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit.
Menjelang duel tersebut, caretaker pelatih Madura United Rakhmad Basuki menegaskan timnya tidak akan menganggap enteng kekuatan tuan rumah Persebaya di super league. Dia menilai Persebaya memiliki potensi besar untuk bangkit setelah hasil buruk pada laga sebelumnya.
Persebaya baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta. Namun menurut pelatih Madura United Rakhmad Basuki, hasil itu justru bisa menjadi titik balik bagi tim berjuluk Green Force untuk tampil lebih agresif di hadapan pendukungnya sendiri.
Baca Juga: Derbi Suramadu Jadi Penentu, Persebaya Dibayangi Tekanan Besar Jelang Laga Kontra Madura United
”Tim sekelas Persebaya punya mental yang bagus. Kekalahan kemarin bisa jadi momentum mereka untuk bangkit. Itu yang harus kami antisipasi,” ujar Rakhmad dalam konferensi pers jelang lagadikutip dari ileague.id.
Meski demikian, Madura United tidak datang hanya untuk bertahan. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu tetap mengusung target meraih poin penuh, meski harus bermain di kandang lawan.
Ambisi tersebut cukup beralasan. Saat ini, Madura United tengah berada di zona merah klasemen sementara bersama Semen Padang FC dan PSBS Biak. Kondisi ini membuat setiap pertandingan menjadi krusial dalam upaya mereka keluar dari ancaman degradasi.
Rakhmad menegaskan bahwa anak asuhnya, termasuk Lulinha dan rekan-rekannya, siap memberikan perlawanan maksimal demi membawa pulang hasil positif.
”Kami menghadapi tim besar. Kami respek dengan Persebaya, tapi kami juga butuh poin. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hasil maksimal,” tambah Rakhmad.
Di sisi lain, Persebaya Surabaya saat ini berada di posisi keenam klasemen dengan raihan 42 poin. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Green Force untuk kembali ke jalur kemenangan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?