Duel Panas Derbi Suramadu, Madura United Fokus Redam Kebangkitan Persebaya

JawaPos.com–Laga panas bertajuk Derbi Suramadu akan tersaji pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu Madura United FC di Stadion Gelora Bung Tomo (SGBT), Jumat (17/4), dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit.

Menjelang duel tersebut, caretaker pelatih Madura United Rakhmad Basuki menegaskan timnya tidak akan menganggap enteng kekuatan tuan rumah Persebaya di super league. Dia menilai Persebaya memiliki potensi besar untuk bangkit setelah hasil buruk pada laga sebelumnya.

Persebaya baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta. Namun menurut pelatih Madura United Rakhmad Basuki, hasil itu justru bisa menjadi titik balik bagi tim berjuluk Green Force untuk tampil lebih agresif di hadapan pendukungnya sendiri.

”Tim sekelas Persebaya punya mental yang bagus. Kekalahan kemarin bisa jadi momentum mereka untuk bangkit. Itu yang harus kami antisipasi,” ujar Rakhmad dalam konferensi pers jelang lagadikutip dari ileague.id.

Meski demikian, Madura United tidak datang hanya untuk bertahan. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu tetap mengusung target meraih poin penuh, meski harus bermain di kandang lawan.

Ambisi tersebut cukup beralasan. Saat ini, Madura United tengah berada di zona merah klasemen sementara bersama Semen Padang FC dan PSBS Biak. Kondisi ini membuat setiap pertandingan menjadi krusial dalam upaya mereka keluar dari ancaman degradasi.

Rakhmad menegaskan bahwa anak asuhnya, termasuk Lulinha dan rekan-rekannya, siap memberikan perlawanan maksimal demi membawa pulang hasil positif.

”Kami menghadapi tim besar. Kami respek dengan Persebaya, tapi kami juga butuh poin. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hasil maksimal,” tambah Rakhmad.