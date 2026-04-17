Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 19.47 WIB

Tanpa Empat Pemain Kunci, PSIM Tetap Optimistis Hadapi Bhayangkara FC

PSIM saat melawan Bali United. (Istimewa)

 

JawaPos.com–PSIM Jogjakarta akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Bhayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (17/4) pukul 15.30 WIB.

Tim berjuluk Laskar Mataram datang ke Lampung dengan kondisi yang belum ideal. Sejumlah pemain kunci dipastikan absen, membuat pelatih Jean Paul Van Gastel harus memutar otak untuk meracik strategi terbaik.

Dua bek utama, Franco Ramos Mingo dan Yusaku Yamadera, tidak bisa tampil akibat akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Rakhmatsho Rakhmatzoda dan Anton Fase masih dalam tahap pemulihan cedera.

Absennya empat pemain ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi PSIM yang tengah berupaya memperbaiki performa. Di klasemen sementara, PSIM berada di posisi ke-9 dengan koleksi 38 poin.

Hasil tersebut belum cukup memuaskan, terlebih setelah mereka menelan kekalahan 1-2 dari PSM Makassar pada laga sebelumnya. Kekalahan itu memperpanjang catatan kurang apik PSIM dalam 10 pertandingan terakhir.

Dalam periode tersebut, PSIM hanya mampu meraih satu kemenangan, lima hasil imbang, dan empat kekalahan. Tren ini tentu menjadi perhatian serius bagi tim pelatih.

Meski demikian, Van Gastel tetap mencoba menjaga optimisme tim. Dia menegaskan bahwa para pemain harus siap mengisi peran yang dibutuhkan, meskipun tidak turun dengan komposisi terbaik.

”Persiapan berjalan seperti biasa. Memang ada pemain yang absen, tapi semua pemain sudah paham cara bermain tim. Itu yang kami tekankan sejak awal,” ujar Van Gastel dalam sesi konferensi pers jelang laga dikutip dari ileague.id.

Di sisi lain, Bhayangkara FC justru sedang dalam tren positif. Tim berjuluk The Guardian kini menempati peringkat ke-5 dengan 44 poin. Performa mereka meningkat signifikan, terutama setelah melakukan sejumlah perubahan di putaran kedua.

Artikel Terkait
Eks Pemain Persebaya Surabaya Bakal Jadi Andalan Lini Belakang PSIM Yogyakarta Saat Lawan Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Eks Pemain Persebaya Surabaya Bakal Jadi Andalan Lini Belakang PSIM Yogyakarta Saat Lawan Bhayangkara FC

17 April 2026, 17.41 WIB

PSIM Datang Timpang, Paul Munster Minta Bhayangkara FC Tetap Waspada dan Fokus Sejak Menit Awal - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Datang Timpang, Paul Munster Minta Bhayangkara FC Tetap Waspada dan Fokus Sejak Menit Awal

17 April 2026, 03.17 WIB

Statistik Buruk PSIM Tanpa Sang Kapten di Lini Belakang, Persentase Kalah Capai 67 Persen  - Image
Sepak Bola Indonesia

Statistik Buruk PSIM Tanpa Sang Kapten di Lini Belakang, Persentase Kalah Capai 67 Persen 

16 April 2026, 01.14 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

