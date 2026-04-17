Tanpa Empat Pemain Kunci, PSIM Tetap Optimistis Hadapi Bhayangkara FC

PSIM saat melawan Bali United. (Istimewa)
JawaPos.com–PSIM Jogjakarta akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Bhayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Jumat (17/4) pukul 15.30 WIB.
Tim berjuluk Laskar Mataram datang ke Lampung dengan kondisi yang belum ideal. Sejumlah pemain kunci dipastikan absen, membuat pelatih Jean Paul Van Gastel harus memutar otak untuk meracik strategi terbaik.
Dua bek utama, Franco Ramos Mingo dan Yusaku Yamadera, tidak bisa tampil akibat akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Rakhmatsho Rakhmatzoda dan Anton Fase masih dalam tahap pemulihan cedera.
Absennya empat pemain ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi PSIM yang tengah berupaya memperbaiki performa. Di klasemen sementara, PSIM berada di posisi ke-9 dengan koleksi 38 poin.
Hasil tersebut belum cukup memuaskan, terlebih setelah mereka menelan kekalahan 1-2 dari PSM Makassar pada laga sebelumnya. Kekalahan itu memperpanjang catatan kurang apik PSIM dalam 10 pertandingan terakhir.
Dalam periode tersebut, PSIM hanya mampu meraih satu kemenangan, lima hasil imbang, dan empat kekalahan. Tren ini tentu menjadi perhatian serius bagi tim pelatih.
Meski demikian, Van Gastel tetap mencoba menjaga optimisme tim. Dia menegaskan bahwa para pemain harus siap mengisi peran yang dibutuhkan, meskipun tidak turun dengan komposisi terbaik.
”Persiapan berjalan seperti biasa. Memang ada pemain yang absen, tapi semua pemain sudah paham cara bermain tim. Itu yang kami tekankan sejak awal,” ujar Van Gastel dalam sesi konferensi pers jelang laga dikutip dari ileague.id.
Di sisi lain, Bhayangkara FC justru sedang dalam tren positif. Tim berjuluk The Guardian kini menempati peringkat ke-5 dengan 44 poin. Performa mereka meningkat signifikan, terutama setelah melakukan sejumlah perubahan di putaran kedua.
