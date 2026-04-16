Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 03.17 WIB

PSIM Datang Timpang, Paul Munster Minta Bhayangkara FC Tetap Waspada dan Fokus Sejak Menit Awal

Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster kunci kemenangan gemilang melawan Arema FC di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. (Bhayangkara)

 

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC akan menghadapi tantangan dari PSIM Yogyakarta dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Super League 2025/26. 

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (17/4) pukul 15.30 WIB.

Meski lawan datang dengan sejumlah pemain yang absen, pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster, menegaskan bahwa timnya tidak boleh lengah. Ia menilai PSIM tetap memiliki kualitas yang patut diwaspadai.

Menurut Munster, absennya beberapa pemain kunci bukan jaminan PSIM akan tampil lemah. Ia justru melihat situasi ini sebagai potensi kejutan yang bisa merepotkan timnya jika tidak diantisipasi dengan baik.

“Tentu saja kami tahu PSIM adalah tim yang bagus dan juga memiliki pemain yang bagus. Walaupun ada banyak pemain yang absen, kami tidak bisa meremehkan mereka. Kami harus 100 persen fokus,” ujar Munster dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari ileague.id.

Sejumlah pemain PSIM yang dipastikan absen di laga ini di antaranya Franco Ramos Mingo dan Yusaku Yamadera karena akumulasi kartu kuning. 

Selain itu, Rakhmatsho Rakhmatzoda dan Anton Fase juga harus menepi akibat cedera. Sementara itu, kondisi Riyatno Abiyoso masih diragukan untuk tampil.

Di sisi Bhayangkara FC, evaluasi menjadi fokus utama setelah dua laga sebelumnya diwarnai kebobolan cepat. 

Saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-27, Bhayangkara harus tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya kalah 1-2. Hal serupa juga terjadi saat mereka menang 3-2 atas Persija Jakarta, di mana gawang mereka sudah kebobolan di menit awal.

