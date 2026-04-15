Diar Candra Tristiawan
16 April 2026, 01.14 WIB

Statistik Buruk PSIM Tanpa Sang Kapten di Lini Belakang, Persentase Kalah Capai 67 Persen 

Kapten PSIM Franco Ramos Mingo. (Istimewa)

JawaPos.com – Tim promosi PSIM Jogja belum lepas dari periode buruk. Dalam empat pertandingan terakhirnya di Super League 2025-2026, tim berjuluk Laskar Mataram itu tanpa sekalipun menorehkan kemenangan.

PSIM kalah 1-2 dari PSM Makassar pada (10/4), takluk 0-1 dari Dewa United pada (3/4), imbang 2-2 lawan Persijap Jepara pada (11/3), dan imbang 0-0 lawan Semen Padang FC pada (4/3). Tiga poin terakhir didapatkan saat menang 4-2 atas PSBS Biak pada pekan ke-23 (27/2).

Dikutip dari situs resmi liga, pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel berkata timnya terus bekerja keras memperbaiki performa timnya. Meski dalam beberapa terakhir, juara Liga 2 2024-2025 itu paceklik kemenangan.

“Kondisi pemain bagus. Kami memiliki beberapa pemain yang cedera dan mendapat sanksi larangan bermain. Jadi persiapannya sedikit lebih rumit,” kata Van Gastel. “Tapi para pemain yang ada di lapangan bekerja keras dan menunjukkan semangat yang baik,” tambah pelatih asal Belanda itu.

Dalam situasi yang kurang apik itu, PSIM akan menjalani laga berat. Tim asal Kota Gudeg itu akan meladeni Bhayangkara FC di Bandar Lampung pada Jumat (17/4) mendatang. Laga itu masuk pekan ke-28.

Para pemain yang absen jelang duel lawan Bhayangkara FC adalah Franco Ramos Mingo, Yusaku Yamadera, Anton Fase, Rakhmatsho Rakhmatzoda, dan Riyatno Abiyoso. Dua nama terdepan absen lantaran akumulasi kartu.

“Anton dalam masa pemullihan. Rahmatsho dan Abiyoso cedera. Rahmatsho tidak akan bermain, tetapi saya belum tahu untuk Abiyoso (bermain atau tidak). Saya harus berbicara dengan dokter,” ucap Van Gastel.

Nah, kehilangan Yusaku dan kapten Mingo akan jadi problem besar buat lini belakang PSIM. Sebab keduanya adalah andalan di lini bertahan untuk menghadapi gempuran Bhayangkara FC yang dalam lima laga membuat 12 gol.

Statistik PSIM tanpa Mingo juga menunjukkan tren buruk. Dalam tiga laga tanpa sang kapten, PSIM kalah dua kali. Artinya tanpa Mingo, persentase kalah PSIM mencapai 67 persen.

