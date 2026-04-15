Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
17 April 2026, 07.52 WIB

Gaji Terlambat hingga Air Minum Latihan Tak Ada, Pemain PSBS Biak Ungkap Kondisi Tim yang Mengkhawatirkan

Kondisi tim PSBS Biak akhirnya diungkap salah satu pemainnya, George Brown. (instagram.com/@psbsofficial)&nbsp;

JawaPos.com–Kondisi tim PSBS Biak diungkap sang pemain George Brown melalui akun Instagram pribadi. Pada unggahan tersebut diketahui bahwa manajemen tim terlambat melakukan pembayaran gaji hingga tak selalu menyediakan air minum saat latihan.

George Brown yang juga mewakili seluruh pemain PSBS, mengunggah surat terbuka yang ditujukan kepada PSBS, operator liga (iLeague), dan PSSI terkait kondisi tim asal Biak tersebut.

”Kami menulis surat ini untuk dengan hormat meminta perhatian dan bantuan Anda terkait situasi yang sedang berlangsung yang memengaruhi beberapa pemain dan staf di PSBS Biak,” tulis dia di akun Instagram @georgepbrown pada 15 April 2026.

”Selama beberapa bulan terakhir, telah terjadi keterlambatan pembayaran gaji, di mana beberapa individu tidak menerima pembayaran selama kurang lebih dua setengah bulan, dan yang lainnya hingga tiga bulan,” sambung dia.

Kakak kandung dari pemain Persita Tangerang, Jack Brown tersebut juga menuliskan bahwa dirilisnya surat ini bukan untuk menciptakan konflik dan justru akan tetap menghormati PSBS Biak. 

Adapun surat pemberitahuan ini sendiri akhirnya dirilis karena persoalan keterlambatan pembayaran gaji disebut sudah mulai berdampak pada kehidupan sehari-hari para pemain. Bahkan lebih miris lagi, air minum setelah sesi latihan sering tidak tersedia.

”Dalam beberapa kesempatan, kebutuhan dasar seperti air minum setelah sesi latihan tidak selalu tersedia. Selain itu, saat ini tidak tersedia makanan di akomodasi bagi pemain lokal. Kendaraan tim telah ditarik, dan pemain asing menerima pemberitahuan pengosongan tempat tinggal akibat kurangnya pembayaran. Bahkan, pada beberapa waktu, sesi latihan tidak dapat dilakukan karena tidak tersedianya lapangan latihan,” tulis George Brown.

Lebih lanjut, para pemain sudah mencoba menghubungi manajemen klub untuk memperoleh kejelasan mengenai situasi ini, namun, belum mendapatkan tanggapan.

”Oleh karena itu, kami memohon dukungan dan bimbingan Anda (PSSI dan iLeague) untuk membantu menyelesaikan masalah ini secara profesional dan penuh hormat, sehingga semua pihak dapat bergerak maju dengan cara yang positif dan stabil,” tulis isi surat tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore