Riekerink Percaya Diri, Dewa United Siap Jegal Persib Bandung di Kandang Sendiri

JawaPos.com - Duel menarik akan tersaji pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 saat Dewa United Banten FC menjamu pemuncak klasemen, Persib Bandung. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium, Senin (20/4) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, mengakui timnya akan menghadapi tantangan besar.

Persib yang sedang berada di puncak klasemen tentu datang dengan motivasi tinggi untuk menjaga posisi mereka.

Meski begitu, Riekerink tidak melihat situasi ini sebagai tekanan semata. Ia justru menilai laga kontra Persib sebagai kesempatan ideal untuk mengukur kemampuan timnya.

“Kami tahu Persib adalah tim kuat, apalagi mereka sedang memimpin klasemen. Tapi ini justru menjadi ujian bagus untuk melihat perkembangan kami,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Dewa United sendiri datang dengan modal positif usai menunjukkan performa yang cukup solid dalam beberapa pertandingan terakhir.

Riekerink menilai ada peningkatan signifikan, terutama dalam hal disiplin permainan dan kekompakan tim.

Menurut pelatih asal Belanda itu, kekuatan utama timnya saat ini tidak hanya terletak pada strategi, tetapi juga pada suasana positif di dalam skuad.