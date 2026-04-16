Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 02.50 WIB

Persebaya Surabaya Berbenah Jelang Hadapi Madura United, Tavares Soroti Mental dan Cedera Pemain

Pelatih Bernardo Tavares memantau kondisi pemain Persebaya Surabaya jelang Derbi Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya bersiap bangkit saat menjamu Madura United FC pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4) malam. 

Laga ini menjadi momentum penting bagi Bajul Ijo untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hasil kurang memuaskan di pertandingan sebelumnya.

Seperti diketahui, Persebaya baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Persija Jakarta. Hasil tersebut menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, baik dari segi permainan maupun kondisi tim secara keseluruhan.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengakui bahwa timnya sebenarnya memiliki peluang dalam laga tersebut. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang tersebut terbuang sia-sia.

“Tidak ada yang suka kalah. Kami menciptakan beberapa peluang, satu bola membentur tiang, satu bola membentur mistar, dan satu gol kami dianulir karena offside. Tapi saya pikir kami bisa bermain jauh lebih baik,” ujar Tavares dikutip dari ileague.id.

Menurut pelatih asal Portugal itu, performa timnya belum berada di level terbaik. Ia menilai masih banyak kesalahan yang dilakukan para pemain, ditambah dengan kondisi skuad yang tidak ideal akibat badai cedera dan masalah kebugaran.

Dalam beberapa pertandingan terakhir, Persebaya memang harus tampil tanpa kekuatan penuh. Sejumlah pemain kunci absen, sementara beberapa lainnya dipaksakan tampil meski belum sepenuhnya fit.

“Kami berharap beberapa pemain bisa kembali untuk pertandingan berikutnya. Saat ini kami bermain dengan banyak pemain cedera dan ada juga yang sakit. Pemain yang tampil kemarin adalah mereka yang tersedia, dan sebagian tidak dalam kondisi 100 persen,” jelasnya.

Tak hanya faktor fisik, kondisi mental pemain juga menjadi perhatian serius. Kekalahan yang dialami membuat kepercayaan diri tim sedikit terganggu, terutama dengan perubahan komposisi pemain yang terus terjadi.

Artikel Terkait
3 Poin Harga Mati di Derby Suramadu! Bernardo Tavares Tantang Nyali Persebaya Surabaya Bangkit Lawan Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Poin Harga Mati di Derby Suramadu! Bernardo Tavares Tantang Nyali Persebaya Surabaya Bangkit Lawan Madura United

17 April 2026, 03.49 WIB

Kami Butuh Tiga Poin! Rakhmat Basuki Siapkan Misi Senyap Madura United Bungkam Persebaya Surabaya di GBT - Image
Sepak Bola Indonesia

Kami Butuh Tiga Poin! Rakhmat Basuki Siapkan Misi Senyap Madura United Bungkam Persebaya Surabaya di GBT

17 April 2026, 03.33 WIB

Persebaya Surabaya vs Madura United: Francisco Rivera dan Iran Junior Bakal Adu Kreativitas di Lini Tengah - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya vs Madura United: Francisco Rivera dan Iran Junior Bakal Adu Kreativitas di Lini Tengah

17 April 2026, 02.53 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

