Mandul di Empat Laga, Sergio Castel Tetap Dipercaya Bojan Hodak di Persib Bandung

JawaPos.com - Persib Bandung masih menanti kontribusi gol dari penyerang anyarnya, Sergio Castel, yang belum juga mencetak gol sejak didatangkan pada paruh musim BRI Super League 2025/2026.

Meski demikian, pelatih Bojan Hodak tetap menunjukkan kesabaran dan keyakinannya terhadap sang pemain.

Castel sejauh ini lebih sering dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua. Dalam empat penampilannya bersama Maung Bandung, penyerang asal Spanyol tersebut belum mampu memanfaatkan peluang untuk mencatatkan namanya di papan skor.

Situasi ini tentu menjadi sorotan, mengingat Persib masih menyisakan tujuh pertandingan penting di sisa musim.

Namun, Hodak tidak melihat hal ini sebagai masalah besar. Baginya, proses adaptasi setiap pemain berbeda-beda, terutama bagi mereka yang baru bergabung di tengah musim.

Ia mencontohkan beberapa pemain Persib lain yang sempat kesulitan di awal sebelum akhirnya tampil tajam.

“Setiap pemain punya waktu adaptasi yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu lebih lama. Kita sudah lihat itu di tim ini,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.

Pelatih asal Kroasia tersebut menyinggung performa Ramon Tanque dan Andrew Jung yang sempat kesulitan di awal, namun kemudian mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pencetak gol.