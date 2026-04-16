Mandul di Empat Laga, Sergio Castel Tetap Dipercaya Bojan Hodak di Persib Bandung

Sergio Castel saat menjalani sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo jelang lawan Persebaya Surabaya. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung masih menanti kontribusi gol dari penyerang anyarnya, Sergio Castel, yang belum juga mencetak gol sejak didatangkan pada paruh musim BRI Super League 2025/2026.
Meski demikian, pelatih Bojan Hodak tetap menunjukkan kesabaran dan keyakinannya terhadap sang pemain.
Castel sejauh ini lebih sering dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua. Dalam empat penampilannya bersama Maung Bandung, penyerang asal Spanyol tersebut belum mampu memanfaatkan peluang untuk mencatatkan namanya di papan skor.
Situasi ini tentu menjadi sorotan, mengingat Persib masih menyisakan tujuh pertandingan penting di sisa musim.
Baca Juga:Wonderkid Persebaya Surabaya Starter! Dava Yunna Masuk Starting Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Namun, Hodak tidak melihat hal ini sebagai masalah besar. Baginya, proses adaptasi setiap pemain berbeda-beda, terutama bagi mereka yang baru bergabung di tengah musim.
Ia mencontohkan beberapa pemain Persib lain yang sempat kesulitan di awal sebelum akhirnya tampil tajam.
“Setiap pemain punya waktu adaptasi yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu lebih lama. Kita sudah lihat itu di tim ini,” ujar Hodak dikutip dari ileague.id.
Pelatih asal Kroasia tersebut menyinggung performa Ramon Tanque dan Andrew Jung yang sempat kesulitan di awal, namun kemudian mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pencetak gol.
Ia percaya Castel juga bisa mengikuti jejak tersebut jika terus diberi kesempatan dan dukungan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026