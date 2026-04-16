Moch. Rizky Pratama Putra
16 April 2026, 20.47 WIB

Ayo Kunci Tiket ke Semifinal! Ini Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Sejumlah Pemain Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Timor Leste U-17 dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4). (Riana Setiawan / Jawa Pos)

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 menghadapi laga krusial melawan Malaysia dalam lanjutan Piala AFF U-17 2026 dengan target jelas: mengamankan tiga poin. Duel panas ini akan digelar Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik.

Laga ini menjadi momentum penting bagi skuad Garuda Muda untuk menjaga peluang lolos ke semifinal tetap terbuka. Siaran langsung pertandingan dapat disaksikan melalui Indosiar dan live streaming di Vidio.

Secara hitung-hitungan klasemen, kemenangan atas Malaysia belum otomatis meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke semifinal.

Namun hasil positif akan menjadi bekal penting sebelum menghadapi Vietnam di laga penentuan pada 19 April mendatang.

Saat ini, Indonesia dan Vietnam sama-sama mengoleksi tiga poin usai menang telak di laga perdana. Indonesia menghajar Timor Leste 4-0, sementara Vietnam mempermalukan Malaysia dengan skor identik.

Situasi ini membuat persaingan di Grup A semakin ketat dan penuh perhitungan. Apalagi hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke semifinal, ditambah satu runner-up terbaik dari tiga grup.

Format turnamen juga membuat head to head menjadi penentu jika ada tim dengan poin sama. Artinya, laga terakhir kontra Vietnam bisa menjadi penentu nasib Garuda Muda meski menang atas Malaysia.

Di sisi lain, Malaysia berada dalam posisi terdesak jelang pertandingan ini. Kekalahan akan langsung menutup peluang mereka untuk melangkah ke semifinal.

Hal tersebut membuat duel Indonesia kontra Malaysia dipastikan berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim sama-sama mengusung misi wajib menang demi menjaga asa di turnamen ini.

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto menegaskan anak asuhnya tidak boleh lengah menghadapi rival klasik tersebut. Ia meminta para pemain tetap fokus dan menghormati kekuatan lawan.

Artikel Terkait
Haram Kalah! Ini Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Haram Kalah! Ini Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

16 April 2026, 20.03 WIB

Momentum Segel Tiket ke Semifinal! Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Momentum Segel Tiket ke Semifinal! Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

16 April 2026, 19.59 WIB

Jadi Saksi Sejarah! Siaran Langsung dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadi Saksi Sejarah! Siaran Langsung dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

16 April 2026, 18.50 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

