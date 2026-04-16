Ayo Kunci Tiket ke Semifinal! Ini Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 menghadapi laga krusial melawan Malaysia dalam lanjutan Piala AFF U-17 2026 dengan target jelas: mengamankan tiga poin. Duel panas ini akan digelar Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik.

Laga ini menjadi momentum penting bagi skuad Garuda Muda untuk menjaga peluang lolos ke semifinal tetap terbuka. Siaran langsung pertandingan dapat disaksikan melalui Indosiar dan live streaming di Vidio.

Secara hitung-hitungan klasemen, kemenangan atas Malaysia belum otomatis meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke semifinal.

Namun hasil positif akan menjadi bekal penting sebelum menghadapi Vietnam di laga penentuan pada 19 April mendatang.

Saat ini, Indonesia dan Vietnam sama-sama mengoleksi tiga poin usai menang telak di laga perdana. Indonesia menghajar Timor Leste 4-0, sementara Vietnam mempermalukan Malaysia dengan skor identik.

Situasi ini membuat persaingan di Grup A semakin ketat dan penuh perhitungan. Apalagi hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke semifinal, ditambah satu runner-up terbaik dari tiga grup.

Format turnamen juga membuat head to head menjadi penentu jika ada tim dengan poin sama. Artinya, laga terakhir kontra Vietnam bisa menjadi penentu nasib Garuda Muda meski menang atas Malaysia.

Di sisi lain, Malaysia berada dalam posisi terdesak jelang pertandingan ini. Kekalahan akan langsung menutup peluang mereka untuk melangkah ke semifinal.

Hal tersebut membuat duel Indonesia kontra Malaysia dipastikan berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim sama-sama mengusung misi wajib menang demi menjaga asa di turnamen ini.