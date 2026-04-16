Bikin Lega Timnas Indonesia Putri! Kasus Paspoortgate Felicia de Zeeuw Sudah Beres

JawaPos.com - Timnas Indonesia Putri mendapat kabar gembira. PSSI menyatakan bahwa kasus yang menimpa pemain putri Felicia de Zeeuw terkait paspoortgate resmi teratasi.

Istilah paspoortgate sendiri merupakan persoalan administratif terkait dokumen kewarganegaraan dan kelayakan pemain naturalisasi yang sempat menjadi sorotan dalam proses registrasi pemain khususnya di Belanda.

Menurut pihak PSSI, Felicia yang merupakan pemain Ado Den Haag itu memang sempat menemui kendala administratif, namun saat ini ia sudah bisa bernafas lega karena sudah dituntaskan.

"Semuanya baik, hanya memang ada masalah administrasi (Felicia de Zeeuw). Sekarang sudah selesai," ujar anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono seperti dikutip dari Antara.

Felicia memang sempat menjadi sorotan terkait persoalan tersebut. Ia bahkan sempat terancam tak bisa merumput dalam beberapa waktu ke depan karena terganjal persoalan ini. Namun, Vivin menegaskan persoalan tersebut bukanlah sebuah skandal.

“Kalau skandal tidak ada di sana. Semuanya baik dan aman bagi Felicia (untuk kembali bermain di laga resmi),” kata dia.

Sebelumnya, salah satu pemain Timnas Indonesia Putra, yaitu Dean James yang memperkuat tim dari Belanda juga, Go Ahead Eagles, sempat dikait-kaitkan pula dengan persoalan paspoortgate ini.

Polemik tersebut mencuat setelah terdapat pertanyaan dari pihak klub lawan terkait status kelayakan pemain dalam sebuah pertandingan, yaitu berkaitan dengan proses perubahan status kewarganegaraan James yang telah menjadi WNI melalui naturalisasi pada 2025.

Namun, pihak otoritas sepak bola Belanda, yaitu KNVB kemudian telah menangani masalah tersebut. Dean James pun kemudian terbebas dari persoalan itu dan dinyatakan bisa kembali bermain.