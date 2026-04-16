Breaking News! Derbi Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Terancam Pindah, Tak Bisa Gunakan Stadion Kanjuruhan

JawaPos.com — Rencana laga panas antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 28 April mendatang mendadak diselimuti ketidakpastian. Stadion Kanjuruhan yang semula diproyeksikan menjadi venue utama belum mendapatkan lampu hijau dari kepolisian.

Situasi ini langsung memantik perhatian publik, terutama pecinta sepak bola Jawa Timur yang menanti duel sarat gengsi tersebut. Derby klasik ini memang selalu menghadirkan tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan.

Rencana pertandingan tersebut masih tertahan setelah Polres Malang belum mengeluarkan rekomendasi izin penggunaan Stadion Kanjuruhan.

Keputusan itu muncul usai rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak di Aula Polres Malang, Selasa (15/4/2026).

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan rapat tersebut membahas dua agenda penting Arema FC. Yakni laga melawan Persis Solo pada 18 April dan duel kontra Persebaya Surabaya pada 28 April.

Hasilnya cukup kontras antara dua pertandingan tersebut. Laga melawan Persis Solo dipastikan tetap digelar di Stadion Kanjuruhan, sementara duel melawan Persebaya Surabaya masih tertahan tanpa kepastian.

“Laga kandang lawan Persis sudah bisa dilaksanakan di Kanjuruhan. Kalau Persebaya, dengan beberapa pertimbangan kami belum siap,” ujar Taat.

Menurutnya, pertandingan melawan Persebaya Surabaya masuk kategori berisiko tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Status ini membuat aparat harus ekstra hati-hati sebelum memberikan izin.