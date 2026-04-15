Andre Rizal Hanafi
16 April 2026, 03.07 WIB

Tembus 100 Laga Bersama Persebaya, Arief Catur Pamungkas Ungkap Perjalanan Panjang dan Harapan Juara

Bek Persebaya Catur Pamungkas. (Istimewa)

JawaPos.com - Bek kanan Persebaya Surabaya, Arief Catur Pamungkas, tengah merayakan pencapaian penting dalam kariernya.

Pemain asal Mojokerto itu resmi mencatatkan 100 penampilan bersama Bajol Ijo saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Angka tersebut bukan sekadar statistik bagi Catur. Di baliknya, ada perjalanan panjang penuh kerja keras, konsistensi, dan rasa syukur yang ia jalani sejak awal merintis karier profesionalnya di sepak bola.

“Alhamdulillah bisa mencapai 100 pertandingan bersama Persebaya. Saya sangat bersyukur masih dipercaya membela tim ini,” ujar Catur dikutip dari persebaya.id.

Perjalanan Catur menuju level tertinggi sepak bola Indonesia dimulai dari kompetisi internal di Surabaya bersama klub Anak Bangsa.

Demi mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional, ia rela menempuh perjalanan Mojokerto–Surabaya hampir setiap hari.

Usahanya berbuah hasil ketika ia bergabung dengan Persebaya Future Lab dan kemudian memperkuat tim Persebaya U-20. Di level junior, ia ikut berperan dalam keberhasilan tim menjuarai Elite Pro Academy musim 2023/24.

Penampilan konsisten tersebut membuatnya mendapat kesempatan promosi ke tim utama. Debutnya di kasta tertinggi terjadi saat menghadapi Persikabo 1973, momen yang ia sebut sangat berkesan karena berlangsung tepat di hari ulang tahunnya.

Sejak saat itu, Catur perlahan menjadi bagian penting di sektor sayap kanan Persebaya. Ia bahkan pernah mencatat momen spesial ketika mencetak gol ke gawang Persik Kediri, yang membantu timnya terhindar dari kekalahan.

