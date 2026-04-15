Capai 100 Laga di Persebaya Surabaya, Simak Perolehan Gol, Assist, Kartu Kuning, dan Kartu Merah Catur Pamungkas

Catur Pamungkas catatkan 100 penampilan bersama Persebaya Surabaya. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Catur Pamungkas berhasil menorehkan pencapaian penting dalam karirnya bersama Persebaya Surabaya. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut telah mencatatkan 100 pertandingan bersama Persebaya.
Berhasil mencatatkan 100 pertandingan sangat disyukuri oleh Catur Pamungkas. Dia juga selalu mengingat motivasi dan masukan yang diberikan kepada orang-orang di sekitar.
"Alhamdulillah bisa mencapai 100 pertandingan bersama Persebaya. Saya sangat bersyukur karena masih dipercaya membela tim. Kalau mengingat perjalanan sejak pertama bergabung sampai sekarang, tentu banyak sekali masukan dan motivasi dari orang-orang di sekitar saya yang sangat membantu perkembangan saya sebagai pemain," kata Catur Pamungkas yang dikutip laman resmi Persebaya, Rabu (15/4).
Banyak momen penting yang terjadi dalam 100 pertandingan Catur Pamungkas bersama Persebaya. Lalu berapakah jumlah gol, assist, kartu kuning, dan kartu kuning serta merah yang sudah didapatkan pemain 26 tahun tersebut? Baca terus artikel ini.
1. Catur Pamungkas sudah mencetak satu gol
Sejak debut pada musim 2022/2023, Catur Pamungkas sudah mencetak satu gol bagi Persebaya. Gol pertamanya tersebut dicetaknya di musim ini saat menghadapi Persik Kediri.
Gol itu tercipta pada menit ke-53 setelah Catur memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Persik. Namun, gol tersebut hanya mampu membawa hasil imbang bagi Persebaya.
2. Punya koleksi sembilan assist
Sebagai bek kanan, Catur juga sering aktif membantu penyerangan dengan umpan gol yang diberikannya. Melansir Transfermarkt, selama bermain untuk Persebaya, pemain kelahiran Mojokerto tersebut sudah mencatatkan sembilan assist.
