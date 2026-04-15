PR Mauricio Souza Usai Persija Jakarta Hantam Persebaya Surabaya 3-0: Fokus Tingkatkan Konsistensi!

Pesepak bola Persija Jakarta Allano melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persebaya pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kemenangan meyakinkan yang diraih Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya dengan skor 3-0 pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 membawa rasa lega bagi pelatih Mauricio Souza.
Meski puas dengan hasil akhir, ia menegaskan masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama soal konsistensi dan penyelesaian akhir.
Baca Juga:Rekor Persebaya Surabaya Rusak! Persib Bandung Biang Kerok Patahkan Rekor Green Force di Super League 2025/2026
Dalam laga tersebut, Persija tampil cukup dominan dan mampu memaksimalkan peluang yang ada. Hasil ini menjadi angin segar setelah dalam beberapa pertandingan sebelumnya, tim kerap kesulitan mengonversi peluang menjadi gol secara maksimal.
Mauricio menilai performa tersebut sudah berada di jalur yang tepat, namun belum sepenuhnya ideal jika melihat keseluruhan musim.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Boncos Rp 15 Miliar! Derbi Suramadu Lawan Madura United Terancam Jadi Mimpi Buruk
Sebelum menghadapi Persebaya, Persija sebenarnya menunjukkan catatan produktivitas yang cukup baik. Dalam lima laga terakhir (tanpa menghitung laga kontra Persebaya), mereka berhasil mencetak 10 gol.
Namun, di sisi lain, jumlah peluang yang terbuang masih cukup banyak sehingga membuat performa tim belum stabil dari satu pertandingan ke pertandingan lain.
Baca Juga:Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Secara statistik musim ini, Persija tercatat melepaskan 309 tembakan dengan 153 di antaranya tepat sasaran. Dari jumlah tersebut, hanya 50 gol yang berhasil dikonversi.
Angka ini menjadi perhatian utama Mauricio karena menurutnya belum sebanding dengan banyaknya peluang yang tercipta di lapangan.
“Saya rasa masalah besar tim kami selama ini adalah tidak berhasil mencetak gol dari banyaknya peluang yang diciptakan,” ujar Mauricio dikutip dari persija.id.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja