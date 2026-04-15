Andre Rizal Hanafi
16 April 2026, 03.00 WIB

PR Mauricio Souza Usai Persija Jakarta Hantam Persebaya Surabaya 3-0: Fokus Tingkatkan Konsistensi!

Pesepak bola Persija Jakarta Allano melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persebaya pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kemenangan meyakinkan yang diraih Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya dengan skor 3-0 pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 membawa rasa lega bagi pelatih Mauricio Souza. 

Meski puas dengan hasil akhir, ia menegaskan masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama soal konsistensi dan penyelesaian akhir.

Dalam laga tersebut, Persija tampil cukup dominan dan mampu memaksimalkan peluang yang ada. Hasil ini menjadi angin segar setelah dalam beberapa pertandingan sebelumnya, tim kerap kesulitan mengonversi peluang menjadi gol secara maksimal. 

Mauricio menilai performa tersebut sudah berada di jalur yang tepat, namun belum sepenuhnya ideal jika melihat keseluruhan musim.

Sebelum menghadapi Persebaya, Persija sebenarnya menunjukkan catatan produktivitas yang cukup baik. Dalam lima laga terakhir (tanpa menghitung laga kontra Persebaya), mereka berhasil mencetak 10 gol. 

Namun, di sisi lain, jumlah peluang yang terbuang masih cukup banyak sehingga membuat performa tim belum stabil dari satu pertandingan ke pertandingan lain.

Secara statistik musim ini, Persija tercatat melepaskan 309 tembakan dengan 153 di antaranya tepat sasaran. Dari jumlah tersebut, hanya 50 gol yang berhasil dikonversi. 

Angka ini menjadi perhatian utama Mauricio karena menurutnya belum sebanding dengan banyaknya peluang yang tercipta di lapangan.

“Saya rasa masalah besar tim kami selama ini adalah tidak berhasil mencetak gol dari banyaknya peluang yang diciptakan,” ujar Mauricio dikutip dari persija.id.

Editor: Banu Adikara
