Bintang Persib Bandung dapat Gelar Sarjana, Beckham Putra Lakukan Selebrasi dan Ucap Terima Kasih

JawaPos.com - Beckham Putra telah resmi menyandang gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Kota Cimahi. Bintang Persib Bandung tersebut telah menjalani wisuda pada Rabu (15/4).

Setelah mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Beckham Putra menuliskan pesan di sosial medianya. Dia merasa puas bisa menyelesaikan studinya dan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendukungnya.

"Semua proses akhirnya punya arti. Aku sampai, walaupun pelan. Dan ini bukan akhir, tapi awal dari mimpi yang lebih besar. Terima kasih semua yang sudah selalu support dan selalu mendoakan, ini semua untuk kalian!," tulis Beckham Putra di Instagram pribadinya.

Saat pemanggilan namanya di acara wisuda, Beckham Putra sempat membuat heboh. Dipantau dari akun Instagram @bandungfootball, pemain 24 tahun tersebut melakukan selebrasi ice cold yang sering dilakukannya setelah mencetak gol di lapangan.

Selain itu, sebelum dipanggil, video saat Beckham mencetak gol ke gawang Saint Kitts dan Nevis juga ditayangkan. Hal tersebut membuat suasana Gedung Auditorium menjadi meriah.

Pemain nomor punggung 7 tersebut masih bisa tampil konsisten bersama Persib meski sedang sibuk menjalani proses perkuliahan. Hingga pekan ke-27, Beckham sudah bermain 24 pertandingan, mencetak dua gol, dan tiga assist di Super League.

Dengan performanya tersebut, Persib mampu bertengger di posisi puncak klasemen sementara Super League. Bahkan atas performa apiknya itu, Beckham mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia dan mencetak brace di FIFA Series 2026.