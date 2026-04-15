Bojan Hodak Wanti-wanti Persib Bandung: 4 Laga dalam 16 Hari Jadi Penentu Gelar Juara!

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan dalam kondisi yang cukup baik jelang laga tandang menghadapi Dewa United pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Pelatih Bojan Hodak menegaskan bahwa suasana tim saat ini sedang berada dalam tren positif setelah kemenangan penting atas Bali United pada laga sebelumnya.

Bojan Hodak menyebut kemenangan tersebut memberikan dampak besar terhadap kepercayaan diri para pemain. Ia menilai atmosfer di dalam tim kini jauh lebih tenang dan solid, terutama setelah seluruh pemain mendapatkan waktu istirahat yang cukup sebelum kembali menjalani sesi latihan.

“Situasinya semua baik. Ketika menang, semua orang senang,” ujar Hodak dalam keterangannya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (15/4/2026) dikutip dari persib.co.id.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, kondisi fisik para pemain juga berada dalam keadaan bugar. Ia memberikan jatah libur selama dua hari agar para pemain bisa memulihkan tenaga sebelum kembali menjalani program latihan taktis. Hal ini dianggap penting mengingat padatnya jadwal yang akan dihadapi Persib Bandung dalam waktu dekat.

“Hari ini baru latihan pertama, jadi intensitasnya masih cukup ringan. Semua pemain terlihat segar setelah libur,” tambahnya.

Meski kondisi tim sedang stabil, Hodak tetap memberikan peringatan kepada para pemainnya agar tidak lengah. Ia menegaskan bahwa Persib Bandung akan menghadapi periode krusial dengan jadwal yang sangat padat, yakni empat pertandingan dalam rentang waktu 16 hari.

Menurutnya, periode tersebut bisa menjadi penentu dalam persaingan gelar juara BRI Super League musim ini. Karena itu, fokus dan konsistensi menjadi kunci utama agar Persib Bandung mampu melewati tantangan tersebut dengan hasil maksimal.

“Saya sudah bilang ke semua orang, kami harus kembali fokus karena dalam periode ini liga bisa ditentukan,” tegas Hodak.