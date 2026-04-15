Rekor Persebaya Surabaya Rusak! Persib Bandung Biang Kerok Patahkan Rekor Green Force di Super League 2025/2026

Konsistensi Persib Bandung merayakan memecahkan rekor unbeaten Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026. (Persib)
JawaPos.com — Rekor membanggakan Persebaya Surabaya akhirnya runtuh di tengah panasnya persaingan Super League 2025/2026. Tim berjuluk Green Force harus rela melepas status terbaiknya setelah disalip Persib Bandung yang tampil luar biasa konsisten.
Persib Bandung kini resmi mencatatkan rekor unbeaten terpanjang di musim ini dengan torehan 14 pertandingan tanpa kekalahan.
Rinciannya, 11 kemenangan dan 3 hasil imbang menjadi bukti dominasi Maung Bandung di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Momentum itu semakin terasa setelah Persib Bandung menumbangkan Bali United dengan skor dramatis 3-2.
Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (12/4/2026) menjadi penegas mereka sedang dalam performa terbaik.
Menariknya, kekalahan terakhir Persib Bandung terjadi cukup lama, yakni saat menghadapi Malut United pada pekan ke-12. Sejak saat itu, grafik permainan mereka terus menanjak tanpa mampu dibendung lawan-lawannya.
Catatan impresif tersebut sekaligus melampaui rekor milik Persebaya Surabaya yang sebelumnya bertahan di angka 13 pertandingan tanpa kekalahan.
Green Force yang sempat tampil solid kini harus melihat namanya tergeser dari puncak rekor musim ini.
Tak hanya Persebaya Surabaya, Borneo FC juga ikut tertinggal dalam persaingan rekor ini. Tim berjuluk Pesut Etam hanya mampu mencatatkan 11 laga unbeaten sepanjang musim berjalan.
