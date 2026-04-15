Moch. Rizky Pratama Putra
16 April 2026, 02.05 WIB

Rekor Persebaya Surabaya Rusak! Persib Bandung Biang Kerok Patahkan Rekor Green Force di Super League 2025/2026

Konsistensi Persib Bandung merayakan memecahkan rekor unbeaten Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026. (Persib) - Image

Konsistensi Persib Bandung merayakan memecahkan rekor unbeaten Persebaya Surabaya di Super League 2025/2026. (Persib)

JawaPos.com — Rekor membanggakan Persebaya Surabaya akhirnya runtuh di tengah panasnya persaingan Super League 2025/2026. Tim berjuluk Green Force harus rela melepas status terbaiknya setelah disalip Persib Bandung yang tampil luar biasa konsisten.

Persib Bandung kini resmi mencatatkan rekor unbeaten terpanjang di musim ini dengan torehan 14 pertandingan tanpa kekalahan.

Rinciannya, 11 kemenangan dan 3 hasil imbang menjadi bukti dominasi Maung Bandung di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Momentum itu semakin terasa setelah Persib Bandung menumbangkan Bali United dengan skor dramatis 3-2.

Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (12/4/2026) menjadi penegas mereka sedang dalam performa terbaik.

Menariknya, kekalahan terakhir Persib Bandung terjadi cukup lama, yakni saat menghadapi Malut United pada pekan ke-12. Sejak saat itu, grafik permainan mereka terus menanjak tanpa mampu dibendung lawan-lawannya.

Catatan impresif tersebut sekaligus melampaui rekor milik Persebaya Surabaya yang sebelumnya bertahan di angka 13 pertandingan tanpa kekalahan.

Green Force yang sempat tampil solid kini harus melihat namanya tergeser dari puncak rekor musim ini.

Tak hanya Persebaya Surabaya, Borneo FC juga ikut tertinggal dalam persaingan rekor ini. Tim berjuluk Pesut Etam hanya mampu mencatatkan 11 laga unbeaten sepanjang musim berjalan.

Artikel Terkait
Doa Legenda Hidup Persib Bandung: Max Timisela Harap Maung Bandung Kembali Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Doa Legenda Hidup Persib Bandung: Max Timisela Harap Maung Bandung Kembali Juara

16 April 2026, 02.52 WIB

Bojan Hodak Wanti-wanti Persib Bandung: 4 Laga dalam 16 Hari Jadi Penentu Gelar Juara! - Image
Sepak Bola Indonesia

Bojan Hodak Wanti-wanti Persib Bandung: 4 Laga dalam 16 Hari Jadi Penentu Gelar Juara!

16 April 2026, 02.21 WIB

Persib Tetap Menang atas Bali United Meski Cuma Main 10 Orang, Marc Klok: Harus Survive! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Tetap Menang atas Bali United Meski Cuma Main 10 Orang, Marc Klok: Harus Survive!

15 April 2026, 05.41 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

