Moch. Rizky Pratama Putra
16 April 2026, 04.04 WIB

Gaji Nggak Dibayar, Pemain Terlantar! Krisis PSBS Biak Makin Parah hingga Latihan Terhenti dan Pemain Asing Terusir

Kondisi krisis PSBS Biak membuat pemain kesulitan berlatih hingga terancam kehilangan tempat tinggal. (PSBS)

JawaPos.com — Situasi memprihatinkan tengah melanda PSBS Biak. Gaji pemain dan staf yang tak kunjung dibayar membuat kondisi internal tim kian genting hingga berdampak langsung pada aktivitas latihan.

Kondisi ini terungkap lewat surat resmi yang diterima JawaPos.com pada Rabu (15/4/2026). Isi surat tersebut menggambarkan betapa berat situasi yang dihadapi para pemain dan staf dalam beberapa bulan terakhir.

“Kepada PSBS Biak, iLeague, dan PSSI, dengan hormat, semoga surat ini menemukan Anda dalam keadaan sehat,” demikian pembuka surat tersebut.

Kalimat itu menjadi awal dari keluhan panjang yang mengungkap krisis serius di tubuh klub.

Dalam surat itu disebutkan keterlambatan pembayaran gaji sudah berlangsung cukup lama. Beberapa pemain dan staf bahkan tidak menerima haknya selama dua setengah hingga tiga bulan.

“Selama beberapa bulan terakhir, telah terjadi keterlambatan pembayaran gaji, di mana beberapa individu tidak menerima pembayaran selama kurang lebih dua setengah bulan, dan yang lainnya hingga tiga bulan,” tulis perwakilan pemain dan staf.

Kondisi ini membuat situasi finansial mereka semakin tertekan.

Meski begitu, para pemain dan staf menegaskan tetap menghormati klub. Mereka tidak ingin menciptakan konflik, melainkan berharap ada solusi yang adil dan konstruktif.

“Kami ingin menegaskan bahwa kami tetap menghormati PSBS Biak sebagai klub, serta liga dan federasi. Niat kami bukan untuk menciptakan konflik, melainkan untuk mencari solusi yang konstruktif dan adil,” lanjut isi surat tersebut.

Artikel Terkait
Laga Penentu Jarak Poin! Persib Bandung Wajib Menang Lawan Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Laga Penentu Jarak Poin! Persib Bandung Wajib Menang Lawan Bali United

13 April 2026, 01.13 WIB

Prediksi Bali United vs PSBS Biak, Tuan Rumah Wajib Rebut 3 Poin di Kandang - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Bali United vs PSBS Biak, Tuan Rumah Wajib Rebut 3 Poin di Kandang

06 April 2026, 19.38 WIB

Percaya Diri Hadapi PSBS Biak, Thijmen Goppel Siap Bawa Bali United Bangkit - Image
Sepak Bola Indonesia

Percaya Diri Hadapi PSBS Biak, Thijmen Goppel Siap Bawa Bali United Bangkit

06 April 2026, 19.25 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

