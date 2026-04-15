Gaji Nggak Dibayar, Pemain Terlantar! Krisis PSBS Biak Makin Parah hingga Latihan Terhenti dan Pemain Asing Terusir

JawaPos.com — Situasi memprihatinkan tengah melanda PSBS Biak. Gaji pemain dan staf yang tak kunjung dibayar membuat kondisi internal tim kian genting hingga berdampak langsung pada aktivitas latihan.

Kondisi ini terungkap lewat surat resmi yang diterima JawaPos.com pada Rabu (15/4/2026). Isi surat tersebut menggambarkan betapa berat situasi yang dihadapi para pemain dan staf dalam beberapa bulan terakhir.

“Kepada PSBS Biak, iLeague, dan PSSI, dengan hormat, semoga surat ini menemukan Anda dalam keadaan sehat,” demikian pembuka surat tersebut.

Kalimat itu menjadi awal dari keluhan panjang yang mengungkap krisis serius di tubuh klub.

Dalam surat itu disebutkan keterlambatan pembayaran gaji sudah berlangsung cukup lama. Beberapa pemain dan staf bahkan tidak menerima haknya selama dua setengah hingga tiga bulan.

“Selama beberapa bulan terakhir, telah terjadi keterlambatan pembayaran gaji, di mana beberapa individu tidak menerima pembayaran selama kurang lebih dua setengah bulan, dan yang lainnya hingga tiga bulan,” tulis perwakilan pemain dan staf.

Kondisi ini membuat situasi finansial mereka semakin tertekan.

Meski begitu, para pemain dan staf menegaskan tetap menghormati klub. Mereka tidak ingin menciptakan konflik, melainkan berharap ada solusi yang adil dan konstruktif.