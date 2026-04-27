Dikabarkan Telantar 1 Jam Lebih di Bandara! Persebaya Surabaya Tunggu Jemputan Panpel Arema hingga Pesan Taksi Online

Ilustrasi foto pemain Persebaya Surabaya saat jalani laga tandang di Super League 2025/2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Kabar kurang mengenakkan datang dari Persebaya Surabaya jelang menghadapi Arema FC di Bali. Tim Green Force dikabarkan sempat terlantar lebih dari satu jam di bandara setibanya di Pulau Dewata.
Informasi tersebut mencuat dari unggahan media fanbase @persebayafans.27 yang menyebut para pemain dan ofisial harus menunggu lama tanpa kepastian jemputan.
Situasi ini langsung menyita perhatian publik karena terjadi hanya sehari sebelum laga penting.
“Kejadian tidak mengenakan yang dialami para pemain Persebaya dan Official, setelah landing dari Bandara Gusti Ngurah Rai para pemain Persebaya terlantar 1 jam lebih di bandara menunggu jemputan dari panpel Arema,” tulis media fanbase tersebut.
Unggahan itu kemudian menyebar luas di kalangan suporter dan memicu beragam reaksi.
Tak hanya menunggu, kondisi tersebut memaksa rombongan Persebaya Surabaya mengambil keputusan cepat. Mereka akhirnya memilih menggunakan taksi demi bisa segera menuju lokasi latihan.
“1 jam lebih menunggu tak kunjung datang, pemain Persebaya akhirnya naik taksi ke lapangan latihan.” Kalimat ini mempertegas situasi yang dialami skuad Green Force jelang laga krusial.
Insiden ini menjadi catatan tersendiri menjelang duel panas Derbi Jawa Timur yang selalu sarat gengsi. Apalagi pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Arema FC selalu menghadirkan tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan.
Laga pekan ke-30 Super League musim 2025/2026 ini akan digelar pada Selasa (28/4/2026). Pertandingan dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tanpa kehadiran penonton.
