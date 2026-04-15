Kondisi Persebaya Surabaya Belum 100 Persen! Bernardo Tavares Berjudi Lawan Madura United di Derbi Suramadu

Pelatih Bernardo Tavares memantau kondisi pemain Persebaya Surabaya jelang Derbi Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com–Kondisi Persebaya Surabaya belum benar-benar ideal jelang Derbi Suramadu. Pelatih Bernardo Tavares bahkan mengakui timnya masih dibayangi badai cedera yang berpotensi jadi celah dimanfaatkan Madura United.
Laga panas Persebaya vs Madura United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4) malam. Namun alih-alih percaya diri penuh, Green Force justru berada dalam situasi serba tidak pasti.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares harus memutar otak lebih keras untuk menyiapkan skuad terbaik lawan Madura United. Waktu persiapan yang mepet membuatnya berpacu dengan kondisi pemain yang belum sepenuhnya pulih.
Baca Juga:Dari Tukang Jagal ke Bek Modern! Kisah Arief Catur Rayakan 100 Laga Bareng Persebaya Surabaya Penuh Luka dan Air Mata
”Saat ini banyak pemain yang tidak bisa membantu tim. Saya berharap beberapa dari mereka bisa segera pulih untuk pertandingan berikutnya. Kami masih menghadapi situasi dengan banyak pemain yang cedera maupun sakit,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.
Kondisi itu bukan tanpa bukti karena sudah terlihat dalam laga terakhir melawan Persija Jakarta. Sejumlah pemain dipaksa tampil meski belum berada dalam kondisi fisik terbaik.
Bek Leo Lelis misalnya hanya mampu bermain selama satu babak akibat cedera. Situasi serupa juga dialami Bruno Moreira serta penjaga gawang utama Ernando Ari yang kondisinya masih tanda tanya.
Baca Juga:Raja Passing Macan Kemayoran! Allano Yakin Persija Jakarta Makin Gacor Usai Bantai Persebaya Surabaya
”Beberapa pemain yang tampil juga belum berada dalam kondisi 100 persen. Pada pertandingan terakhir, beberapa pergantian pemain terpaksa dilakukan dengan memasukkan pemain yang baru pulih dari cedera. Itu adalah kondisi yang kami miliki saat ini,” jelas Bernardo Tavares.
Situasi ini membuat komposisi tim Persebaya Surabaya sulit diprediksi. Setiap sesi latihan menjadi momen krusial untuk memantau siapa yang benar-benar siap tempur.
”Untuk persiapan menghadapi Madura United, kami sebenarnya sudah mulai melakukan persiapan. Namun dengan banyaknya pemain yang cedera dan sakit, kami masih belum tahu siapa saja yang benar-benar siap bermain dan apakah mereka bisa tampil dalam kondisi 100 persen,” kata Bernardo Tavares.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja