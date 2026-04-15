Kondisi Persebaya Surabaya Belum 100 Persen! Bernardo Tavares Berjudi Lawan Madura United di Derbi Suramadu

JawaPos.com–Kondisi Persebaya Surabaya belum benar-benar ideal jelang Derbi Suramadu. Pelatih Bernardo Tavares bahkan mengakui timnya masih dibayangi badai cedera yang berpotensi jadi celah dimanfaatkan Madura United.

Laga panas Persebaya vs Madura United pada pekan ke-28 Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (17/4) malam. Namun alih-alih percaya diri penuh, Green Force justru berada dalam situasi serba tidak pasti.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares harus memutar otak lebih keras untuk menyiapkan skuad terbaik lawan Madura United. Waktu persiapan yang mepet membuatnya berpacu dengan kondisi pemain yang belum sepenuhnya pulih.

”Saat ini banyak pemain yang tidak bisa membantu tim. Saya berharap beberapa dari mereka bisa segera pulih untuk pertandingan berikutnya. Kami masih menghadapi situasi dengan banyak pemain yang cedera maupun sakit,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.

Kondisi itu bukan tanpa bukti karena sudah terlihat dalam laga terakhir melawan Persija Jakarta. Sejumlah pemain dipaksa tampil meski belum berada dalam kondisi fisik terbaik.

Bek Leo Lelis misalnya hanya mampu bermain selama satu babak akibat cedera. Situasi serupa juga dialami Bruno Moreira serta penjaga gawang utama Ernando Ari yang kondisinya masih tanda tanya.

”Beberapa pemain yang tampil juga belum berada dalam kondisi 100 persen. Pada pertandingan terakhir, beberapa pergantian pemain terpaksa dilakukan dengan memasukkan pemain yang baru pulih dari cedera. Itu adalah kondisi yang kami miliki saat ini,” jelas Bernardo Tavares.

Situasi ini membuat komposisi tim Persebaya Surabaya sulit diprediksi. Setiap sesi latihan menjadi momen krusial untuk memantau siapa yang benar-benar siap tempur.