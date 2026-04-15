Suntikan Moral Persebaya Surabaya! Pesan Green Force Bikin Dava Yunna Makin Gila di Timnas Indonesia U-17

JawaPos.com–Persebaya Surabaya kembali menunjukkan perannya sebagai kawah candradimuka talenta muda Indonesia. Salah satu buktinya terlihat dari aksi gemilang Dava Yunna bersama Timnas Indonesia U-17 yang tampil menggila di ajang Piala AFF U-17 2026.

Dalam laga Grup A yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4) malam, Timnas Indonesia sukses membungkam Timor Leste dengan skor telak 4-0. Kemenangan itu terasa makin spesial karena gol penutup lahir dari aksi salto spektakuler pemain binaan Persebaya Surabaya Dava Yunna.

Momen itu terjadi pada menit ke-41 saat Dava Yunna memanfaatkan umpan sundulan dari Sean Rahman. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melakukan tendangan salto yang berbuah gol indah dan mengundang decak kagum penonton di stadion yang menyaksikan laga Timnas Indonesia.

Gol Dava Yunna tersebut bukan hanya mempertegas dominasi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan insting tajam seorang pemain muda. Aksi itu sekaligus mengukuhkan nama Dava Yunna sebagai salah satu wonderkid asal Persebaya yang patut diperhitungkan di level Asia Tenggara.

Menariknya, Dava mengaku gol salto tersebut terjadi secara spontan dan bahkan berawal dari candaan rekan setim sebelum pertandingan. Situasi santai di ruang ganti justru berubah menjadi kenyataan manis di atas lapangan.

”Iya, tadi sebelum berangkat teman-teman sempat bilang nanti golin salto, terus bisa kejadian,” kata Dava. Ucapan itu seolah menjadi bukti kepercayaan diri dan suasana tim yang positif mampu melahirkan momen luar biasa.

Dava juga menegaskan tidak memiliki inspirasi khusus saat melakukan aksi akrobatik tersebut. Dia hanya fokus memanfaatkan peluang yang datang dalam sepersekian detik di tengah pertandingan yang berjalan cepat.

Menurut dia, dukungan suporter di stadion juga memberi energi tambahan yang tidak tergantikan. Atmosfer Gelora Joko Samudro membuat para pemain tampil lebih percaya diri dan berani mengambil risiko.