Dari Andik Vermansah hingga Supriadi! Mimpi Besar Dava Yunna Jadi Winger Top Persebaya Surabaya Dimulai dari Gol Salto Spektakuler

Pemain Timnas Indonesia U-17 Dava Putra merayakan gol usai membobol gawang Timor Leste U-17 Germano Da Silva dalam ASEAN U-17 Boys Championship di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4). (Riana Setiawan /Jawa Pos)
JawaPos.com–Aksi spektakuler Dava Yunna langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional usai mencetak gol salto indah untuk Timnas Indonesia U-17. Momen itu bukan sekadar gol biasa, melainkan sinyal kuat lahirnya calon bintang baru dari rahim Persebaya Surabaya.
Timnas Indonesia membungkam Timor Leste dengan skor 4-0 dalam pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4) malam.
Kemenangan telak itu semakin lengkap dengan gol akrobatik yang menjadi penutup pesta gol Garuda Muda. Menariknya gol terakhir Timnas Indonesia dicetak melalui aksi salto Dava Yunna. Gol tersebut lahir pada menit ke-41 setelah ia memanfaatkan umpan sundulan matang dari Sean Rahman.
Baca Juga:Suntikan Moral Persebaya Surabaya! Pesan Green Force Bikin Dava Yunna Makin Gila di Timnas Indonesia U-17
Eksekusi yang dilakukan Dava terlihat begitu spontan namun penuh keberanian. Dia berhasil melepaskan tendangan salto sempurna yang tak mampu diantisipasi penjaga gawang Timor Leste.
Usai pertandingan, Dava mengaku tak menyangka aksinya akan berbuah gol indah. Bahkan, momen tersebut bermula dari candaan rekan-rekannya sebelum laga dimulai.
”Iya, tadi sebelum berangkat teman-teman sempat bilang nanti golin salto, terus bisa kejadian,” kata Dava. Kalimat sederhana itu menggambarkan bagaimana sepak bola kadang menghadirkan kejutan yang tak terduga.
Baca Juga:Selebrasi Ronaldo, Hati Messi! Cerita Unik Wonderkid Persebaya Surabaya Dava Yunna Cetak Gol Timnas Indonesia U-17
Dia menegaskan tidak memiliki inspirasi khusus saat melakukan aksi tersebut di lapangan. Semua terjadi secara naluriah ketika peluang datang di momen yang tepat.
Menurut dia, atmosfer stadion juga turut berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan diri pemain. Dukungan suporter memberikan energi tambahan yang membuat para pemain tampil lebih lepas.
Dava pun berharap performa apik ini bisa terus berlanjut di pertandingan berikutnya. Dia juga mengajak para pendukung untuk terus hadir langsung di stadion memberikan semangat.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja