Dari Andik Vermansah hingga Supriadi! Mimpi Besar Dava Yunna Jadi Winger Top Persebaya Surabaya Dimulai dari Gol Salto Spektakuler

JawaPos.com–Aksi spektakuler Dava Yunna langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional usai mencetak gol salto indah untuk Timnas Indonesia U-17. Momen itu bukan sekadar gol biasa, melainkan sinyal kuat lahirnya calon bintang baru dari rahim Persebaya Surabaya.

Timnas Indonesia membungkam Timor Leste dengan skor 4-0 dalam pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4) malam.

Kemenangan telak itu semakin lengkap dengan gol akrobatik yang menjadi penutup pesta gol Garuda Muda. Menariknya gol terakhir Timnas Indonesia dicetak melalui aksi salto Dava Yunna. Gol tersebut lahir pada menit ke-41 setelah ia memanfaatkan umpan sundulan matang dari Sean Rahman.

Eksekusi yang dilakukan Dava terlihat begitu spontan namun penuh keberanian. Dia berhasil melepaskan tendangan salto sempurna yang tak mampu diantisipasi penjaga gawang Timor Leste.

Usai pertandingan, Dava mengaku tak menyangka aksinya akan berbuah gol indah. Bahkan, momen tersebut bermula dari candaan rekan-rekannya sebelum laga dimulai.

”Iya, tadi sebelum berangkat teman-teman sempat bilang nanti golin salto, terus bisa kejadian,” kata Dava. Kalimat sederhana itu menggambarkan bagaimana sepak bola kadang menghadirkan kejutan yang tak terduga.

Dia menegaskan tidak memiliki inspirasi khusus saat melakukan aksi tersebut di lapangan. Semua terjadi secara naluriah ketika peluang datang di momen yang tepat.

Menurut dia, atmosfer stadion juga turut berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan diri pemain. Dukungan suporter memberikan energi tambahan yang membuat para pemain tampil lebih lepas.