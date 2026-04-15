Dari Tukang Jagal ke Bek Modern! Kisah Arief Catur Rayakan 100 Laga Bareng Persebaya Surabaya Penuh Luka dan Air Mata

JawaPos.com–Arief Catur Pamungkas akhirnya mencapai tonggak penting dalam karirnya bersama Persebaya Surabaya. Bek kanan itu resmi mencatatkan 100 pertandingan saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League 2025/2026.

Angka 100 bukan sekadar statistik bagi pemain asal Mojokerto tersebut. Di baliknya, tersimpan perjalanan panjang yang penuh kerja keras, kritik, hingga momen pahit yang sempat melekat pada dirinya.

Publik tentu masih mengingat insiden keras yang melibatkan Catur pada musim 2023/2024. Dalam sebuah duel udara, sikutnya mengenai kepala Ady Setiawan hingga membuat sang pemain harus dilarikan ke rumah sakit.

Momen itu sempat memberi label tukang jagal kepada dirinya. Namun seiring waktu, Catur perlahan membuktikan perubahan signifikan dalam gaya bermainnya di lapangan.

Kini, dia menjelma menjadi full back modern yang aktif membantu serangan. Tusukan dari sisi kanan serta kontribusi assist mulai menjadi ciri khas baru dalam permainannya bersama Green Force.

Bagi Catur, setiap kesempatan mengenakan seragam Persebaya Surabaya memiliki makna yang sangat dalam. Dia mengaku bersyukur bisa mencapai 100 pertandingan bersama klub yang telah membesarkan namanya.

”Alhamdulillah bisa mencapai 100 pertandingan bersama Persebaya. Saya sangat bersyukur karena masih dipercaya membela tim,” ujar Catur.

”Kalau mengingat perjalanan sejak pertama bergabung sampai sekarang, tentu banyak sekali masukan dan motivasi dari orang-orang di sekitar saya yang sangat membantu perkembangan saya sebagai pemain,” lanjut dia.