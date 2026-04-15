Persebaya Surabaya Gudangnya Wonderkid! Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto Puji Aksi Dava Yunna

JawaPos.com–Persebaya Surabaya kembali menegaskan statusnya sebagai lumbung talenta muda berbakat di sepak bola nasional. Terbaru, aksi gemilang Dava Yunna menjadi sorotan usai mencetak gol salto spektakuler bersama Timnas Indonesia U-17.

Momen itu terjadi saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF U-17 2026. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor telak 4-0 tersebut, pemain muda binaan Persebaya Dava Yunna sukses menutup pesta gol dengan cara yang tak biasa.

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto tak bisa menyembunyikan kekagumannya atas aksi sang pemain muda Dava Yunna. Dia menyebut gol salto itu sebagai bukti nyata kualitas individu yang dimiliki pemain binaan Persebaya Surabaya tersebut.

”Dava adalah salah satu pemain yang punya kemampuan individu yang bagus dan tentunya sangat membanggakan,” kata Kurniawan dalam konferensi pers usai pertandingan.

Pernyataan itu menegaskan jika talenta muda Indonesia terus berkembang dengan karakter permainan yang semakin berani. Tak sekadar gol indah, momen tersebut terasa semakin spesial karena Dava memiliki kedekatan emosional dengan Surabaya.

Sebagai pemain muda dari Persebaya Surabaya, dia tampil di hadapan publik yang sudah sangat familiar dengan perjalanan karirnya.

Menurut Kurniawan, hal itu memberikan nilai lebih bagi gol yang dicetak Dava. ”Surabaya adalah rumah dia juga, jadi ini hadiah untuk Surabaya,” ucap dia menambahkan.

Atmosfer Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, malam itu memang terasa berbeda. Dukungan suporter yang hadir memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk tampil lepas dan penuh percaya diri.