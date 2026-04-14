Eksel Runtukahu Jebol Gawang Persebaya dengan 2 Gol, Mauricio Souza: Dia Pantas Dapat Tempat di Timnas!

Selebrasi Eksel Runtukahu usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Persija)
JawaPos.com - Striker Persija Jakarta, Eksel Runtukahu, tampil tajam saat timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan ke-27 BRI Super League musim 2025/26. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (11/4).
Eksel menjadi salah satu sosok kunci di balik kemenangan Macan Kemayoran. Ia mencetak dua gol yang membantu Persija mengamankan tiga poin penting di hadapan pendukung sendiri.
Gol pertama Eksel tercipta pada menit ke-54. Ia dengan cermat memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti setelah lini belakang Persebaya gagal mengantisipasi dengan sempurna.
Tanpa ragu, Eksel melepaskan sepakan melengkung yang tak mampu dijangkau kiper lawan, mengubah skor menjadi 2-0.
Tak berhenti di situ, pemain berusia 26 tahun tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-76.
Berawal dari umpan matang yang dikirim Allano Lima, Eksel dengan tenang menuntaskan peluang menjadi gol ketiganya bagi Persija dalam pertandingan tersebut.
Tambahan dua gol itu membuat koleksi gol Eksel musim ini menjadi enam. Catatan tersebut menempatkannya sebagai salah satu pemain lokal paling produktif di kompetisi musim ini.
Penampilan impresif Eksel pun mendapat sorotan dari pelatih Persija, Mauricio Souza. Ia menilai sang striker layak untuk mendapatkan kesempatan bersaing di level yang lebih tinggi, termasuk peluang memperkuat Timnas Indonesia.
Menurut Mauricio, Eksel memiliki kualitas dan potensi yang besar, meski performanya sepanjang musim sempat mengalami pasang surut. Namun, pada laga kontra Persebaya, ia menunjukkan performa terbaiknya.
