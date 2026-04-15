Punya Rekor 12 Clean Sheet, Federico Barba Kirim Sinyal Bahaya! Incar Dewa United Jadi Korban Persib Bandung

Bek Persib Bandung Federico Barba jadi tumpuan jelang hadapi Madura Untied di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Persib)
JawaPos.com–Persib Bandung tak sekadar memimpin klasemen, tapi juga menunjukkan mental juara yang makin matang di setiap pertandingan. Bek andalan mereka, Federico Barba, bahkan percaya diri timnya mampu menaklukkan Dewa United dalam laga tandang yang tak mudah.
Pemain asal Italia itu menegaskan, kunci utama Persib Bandung saat ini adalah menjaga konsistensi hingga akhir musim. Dengan persaingan yang makin ketat di papan atasSuper League 2025/2026, setiap laga dianggap final.
Persib Bandung kini kukuh di puncak klasemen dengan 64 poin, unggul empat angka dari Borneo FC Samarinda yang terus membayangi. Situasi ini membuat tekanan semakin besar, tapi justru jadi motivasi tambahan bagi skuad Maung Bandung.
Barba sendiri baru saja tampil impresif saat menghadapi Bali United FC dan terpilih sebagai Oppo Player of The Match. Performa solidnya di lini belakang kembali jadi bukti pentingnya peran sang bek dalam menjaga stabilitas tim.
”Kami sudah memainkan banyak pertandingan dan semuanya adalah final untuk tim ini. Kami semua bermain untuk sesuatu dan harus tangguh sampai akhir tujuan,” kata Barba.
”Jadi kami harus kembali dengan tidak kebobolan dan juga membuat sejarah yang sepertinya tidak akan mudah,” sambung dia.
Ucapan Barba bukan tanpa dasar, sebab statistiknya musim ini benar-benar mencolok. Dari 22 pertandingan yang dijalani, ia sukses membantu tim mencatatkan 12 clean sheet, angka yang menunjukkan dominasi lini belakang Persib Bandung.
Tak hanya itu, rata-rata 7,5 balls recovered per game memperlihatkan betapa aktifnya Barba dalam memutus serangan lawan. Dia bukan tipe bek pasif yang hanya menunggu di kotak penalti, melainkan agresif menjemput bola sejak lini tengah.
Data ini sejalan dengan analisis area aktivitasnya di lapangan. Barba dominan beroperasi di sisi kiri pertahanan, tepatnya di area left center-back hingga melebar ke sisi sayap.
