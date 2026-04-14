Komentar Bojan Hodak Ketika Persib Bandung Dijebol Dua Gol untuk Pertama Kalinya di GBLA Musim Ini

Bojan Hodak memberikan instruksi kepada pemain Persib Bandung saat menghadapi Bali United. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung menyusul Persija Jakarta dan Borneo FC Samarinda meraih kemenangan di pekan ke-27 Super League 2025/2026. Persib berhasil menundukkan Bali United FC dengan skor ketat 3-2 pada Minggu (12/4) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), hasil yang membuat Persib aman di puncak klasemen, selisih empat poin atas tim peringkat kedua Borneo FC Samarinda.
Persib unggul 2-0 lebih dulu lewat gol Ramon Tanque (29’) dan Luciano Guaycochea (55’). Tim asuhan Bojan Hodak harus main dengan 10 pemain sejak menit 65 usai Patricio Matricardi terkena kartu merah. Bali United memaksimalkan keadaan, memperkecil ketinggalan jadi 1-2 lewat gol free kick Teppei Yachida.
Serdadu Tridatu belum menyerah, namun bek Persib Federico Barba kembali menjauhkan jarak keunggulan lewat gol tendangan bebas menit 87. Gol telat Jordy Bruijn pada masa tambahan waktu belum cukup menyelamatkan Bali United dari kekalahan.
“Saya sudah katakan sebelum pertandingan bahwa ini akan menjadi laga yang sulit. Saya rasa, tadi pada dasarnya sebelum pemain kami dapat kartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan,” kata Hodak.
Pertama kalinya Persib kebobolan dua gol di kandang sendiri, sebelumnya hanya Borneo FC Samarinda yang dapat menjebol gawang Persib di GBLA. Hodak menuturkan, gol-gol tersebut tidak akan terjadi jika laga masih berlangsung 11 lawan 11.
“Saat kami mencetak dua gol dan tetap bermain dengan 11 lawan 11, kami bisa menuntaskan permainan dengan lebih cepat. Setelah mereka unggul jumlah pemain, saat pemain-pemain kami merasa kelelahan, kami kebobolan oleh gol-gol itu. Namun, kami bisa meraih tiga poin dan fokus untuk menghadapi laga berikutnya,” tutur Hodak.
