Cetak Satu Gol dan Satu Assist, Fransiskus Alesandro Buktikan Kualitasnya di Madura United

JawaPos.com - Madura United FC akhirnya meraih kemenangan penting di putaran kedua BRI Super League 2025/26 setelah menundukkan Persik Kediri dengan skor 2-1.

Laga Derbi Jawa Timur yang digelar pada Sabtu (11/4) sore itu menjadi panggung bagi pemain muda Fransiskus Alesandro yang tampil impresif sepanjang pertandingan.

Pemain yang akrab disapa Sandro tersebut membuka keunggulan Madura United pada menit ke-34.

Gol itu berawal dari pergerakan cerdasnya di kotak penalti yang berhasil memanfaatkan celah di lini pertahanan Persik. Penyelesaian akhirnya pun tenang dan terarah, membuat tuan rumah unggul lebih dulu.

Persik Kediri sempat bangkit di babak kedua. Tim tamu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-62, membuat jalannya pertandingan kembali terbuka. Namun, Madura United tidak kehilangan fokus. Mereka tetap menjaga intensitas permainan dan terus menekan pertahanan lawan.

Hasilnya terlihat pada menit ke-73. Riquelme Silva sukses mencetak gol kemenangan bagi Madura United. Dalam proses gol tersebut, Sandro kembali menunjukkan kontribusinya dengan memberikan assist matang yang memudahkan rekannya mencetak gol.

Penampilan gemilang itu membuat Sandro dinobatkan sebagai “Oppo Player of The Match”. Usai laga, ia mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya. Menurutnya, hasil ini menjadi momentum penting setelah tim sempat kesulitan meraih poin penuh di putaran kedua.

“Pastinya puji syukur atas kemenangan ini karena ini adalah poin penuh pertama kami di putaran kedua. Kami memang bermain dengan baik dan pantas memenangkan pertandingan,” ujar Sandro dikutip dari ileague.id.