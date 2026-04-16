Gacor Lawan Persik Kediri, Pemain Muda Madura United Ini Konfiden Jelang Hadapi Persebaya Surabaya

Pemain Madura United Fransiskus Alesandro saat lawan Persik Kediri. (Dok. Liga)

JawaPos.com – Nama pemain muda Madura United Fransiskus Alesandro mencuri perhatian pada pekan ke-27 Super League 2025-2026. Performa Sandro, sapaan Fransiskus Alesandro, memang ciamik ketika timnya menang 2-1 atas Persik Kediri (11/4).

Pemain 23 tahun itu mencetak satu gol serta satu umpan gol bagi Madura United di pekan ke-27. Tiga poin itu terasa spesial sebab sudah tiga bulan atau 11 laga, tim asal Pulau Garam itu tidak pernah menang.

Dikutip dari situs resmi liga, Sandro merasakan kebahagiaan usai mempersembahkan kemenangan bagi timnya. Apalagi Madura United saat ini sedang berjuang melepaskan diri dari zona degradasi.

“Pastinya puji syukur atas kemenangan ini karena ini adalah poin penuh pertama kami di putaran kedua. Kami memang bermain dengan baik dan pantas memenangkan pertandingan," kata Sandro dikutip dari situs resmi liga.

Hingga pekan ke-27, Madura United berada di peringkat ke-16. Tim berjuluk Sapeh Kerrab itu baru meraih 23 poin.

"Kami memang tampil percaya diri dan berusaha memaksimalkan peluang yang ada. Kami berusaha menjalankan instruksi pelatih dan kerja keras sehingga berhasil mencetak gol kedua," lanjut eks pemain Persis Solo itu.

Laga lawan Persik di pekan ke-27 lalu menandai keempat kalinya Sandro dipercaya pelatih turun sejak menit awal laga. Sedang di 15 laga lainnya, pemain kelahiran Batam itu lebih sering masuk ke lapangan pertandingan sebagai pemain pengganti.

Ujian berikutnya bagi Sandro adalah Derbi Suramadu. Madura United dijadwalkan akan menantang Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat (17/4) mendatang. Duel itu akan menjadi pertemuan ketiga Sandro lawan Persebaya.

Pemain berposisi winger itu mengalami dua hasil berbeda dalam dua kesempatan menghadapi Persebaya. Bersama Persis musim 2024-2025, Sandro menang dengan skor 2-1 (7/2/2025). Di laga itu, Sandro masuk sebagai pemain pengganti dan bermain 27 menit.

Lalu bersama Madura United musim 2025-2026, Sandro kalah dengan skor 0-1 (3/1/2026). Cuma di laga tersebut, Sandro bermain selama satu menit.