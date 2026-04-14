Andre Rizal Hanafi
15 April 2026, 05.20 WIB

Borja Martinez Pede Persijap Bertahan, Soroti Motivasi Tinggi dan Kekompakan

Gelandang Persijap Jepara, Borja Martinez. (Dok. Persijap)

JawaPos.com - Persijap Jepara berhasil meraih kemenangan penting saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan pekan ke-27 BRI Super League 2025/26, Sabtu (11/4). Bermain dengan determinasi tinggi, Laskar Kalinyamat menutup laga dengan skor 2-1.

Di balik kemenangan tersebut, sosok Borja Martinez menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian.

Meski tidak mencatatkan gol maupun assist, gelandang asal Spanyol itu tampil dominan dalam mengatur ritme permainan di lini tengah.

Performa impresifnya pun diganjar dengan penghargaan “Player of The Match”. Martinez terlihat puas dengan kontribusi tim secara keseluruhan, bukan hanya penampilan individu.

Menurutnya, kemenangan yang diraih Persijap bukanlah hasil kebetulan. Ia menegaskan bahwa hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras tim selama menjalani sesi latihan.

“Saya pikir kami sekarang sudah menjadi tim yang sangat kompak. Semua pemain bekerja sangat keras di pertandingan ini,” ujar Martinez dikutip dari ileague.id.

Ia juga menekankan pentingnya kekompakan dalam tim. Dengan kerja sama yang solid, setiap pemain dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya di lapangan.

“Ketika tim bermain kompak, itu membantu semua pemain untuk tampil maksimal,” lanjutnya.

Martinez yang baru bergabung pada putaran kedua musim ini mengaku mulai merasakan perkembangan signifikan dalam permainan tim. Ia melihat adanya peningkatan dalam hal koordinasi serta pemahaman taktik antar pemain.

