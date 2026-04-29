Dewa United Bungkam Persijap Jepara, Posisi Persebaya Surabaya Terancam di 5 Besar Super League

JawaPos.com - Dewa United menang tipis 1-0 atas Persijap Jepara di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Rabu (29/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan ini sekaligus membuat Dewa United merangsek naik ke posisi tujuh klasemen sementara dengan raihan 47 poin. Tambahan tiga poin membuat mereka kian mendekati lima besar, karena hanya berjarak satu poin saja dari Persebaya Surabaya yang berada di posisi kelima.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di kandang sendiri, Dewa United mengambil inisiatif serangan. Akan tetapi, tim berjuluk Banten Warriors itu cukup kesulitan untuk menjebol lini pertahanan Persijap Jepara.

Sementara Persijap Jepara perlahan mulai menemukan irama permainannya. Tim berjulukkan Laskar Kalinyamat itu beberapa kali mengancam gawang Dewa United lewat skema serangan balik cepat.

Jual beli serangan terus dilancarkan kedua kesebelasan. Akan tetapi, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Untuk sementara, Dewa United dan Persijap Jepara bermain imbang tanpa gol.

Babak Kedua

Usai turun minun, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. Hingga akhirnya Dewa United berhasil membuka keran gol pada menit ke-53 setelah mendapatkan hadiah penalti. Alex Martins yang dipercaya sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Skuad Banten Warriors nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-66. Namun Alex Martins gagal memanfaatkan peluang terbukanya, karena tendangannya berhasil diblok oleh kiper Persijap Jepara, Sendri Johansah.