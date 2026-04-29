Dewa United Bungkam Persijap Jepara, Posisi Persebaya Surabaya Terancam di 5 Besar Super League

Dewa United menang 1-0 atas Persijap Jepara di pekan ke-30 Super League 2025/2026 di Banten. Mereka ancam posisi Persebaya Surabaya di klasemen. (Dok. Dewa)
JawaPos.com - Dewa United menang tipis 1-0 atas Persijap Jepara di pekan ke-30 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Rabu (29/4/2026) pukul 19.00 WIB.
Kemenangan ini sekaligus membuat Dewa United merangsek naik ke posisi tujuh klasemen sementara dengan raihan 47 poin. Tambahan tiga poin membuat mereka kian mendekati lima besar, karena hanya berjarak satu poin saja dari Persebaya Surabaya yang berada di posisi kelima.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Bermain di kandang sendiri, Dewa United mengambil inisiatif serangan. Akan tetapi, tim berjuluk Banten Warriors itu cukup kesulitan untuk menjebol lini pertahanan Persijap Jepara.
Sementara Persijap Jepara perlahan mulai menemukan irama permainannya. Tim berjulukkan Laskar Kalinyamat itu beberapa kali mengancam gawang Dewa United lewat skema serangan balik cepat.
Jual beli serangan terus dilancarkan kedua kesebelasan. Akan tetapi, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Untuk sementara, Dewa United dan Persijap Jepara bermain imbang tanpa gol.
Babak Kedua
Usai turun minun, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. Hingga akhirnya Dewa United berhasil membuka keran gol pada menit ke-53 setelah mendapatkan hadiah penalti. Alex Martins yang dipercaya sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Skuad Banten Warriors nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-66. Namun Alex Martins gagal memanfaatkan peluang terbukanya, karena tendangannya berhasil diblok oleh kiper Persijap Jepara, Sendri Johansah.
Kemudian Persijap Jepara nyaris mencetak gol penyeimbang di menit ke-77 lewat peluang emas yang didapat Iker Guarrotxena. Sialnya, tendangan Guarrotxena yang sudah berada di mulut gawang Dewa United berhasil ditepis oleh Sonny Stevens.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban