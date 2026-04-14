Kunci Kesuksesan Madura United Raih Kemenangan Perdana Tahun Ini

JawaPos.com - Madura United FC sukses memutus tren negatif 11 laga tanpa kemenangan di Super League 2025/2026. Hal itu berkat hasil positif di Derbi Jawa Timur.

Madura United sukses menggasak Persik Kediri 2-1 di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Sabtu (11/4) sore. Dua gol kemenangan itu dicetak Fransiskus Alesandro dan Requelme Sousa.

Gol hiburan dari tim berjuluk Macan Putih lahir dari aksi spektakuler Rendy Sanjaya, yang menembak dari luar kotak penalti.

Caretaker Pelatih Madura United Rakhmad Basuki mensyukuri hasil positif, yang menjadi penantian panjang dari skuad Laskar Sape Kerrab.

"Pertandingan yang berat ya. Kami tidak tampil cukup bagus hari ini, tetapi kami mendapatkan tiga poin. Itu yang paling penting. Saya juga puji Persik Kediri yang bermain sangat bagus hari ini, tetapi yang jelas kami bersyukur dengan tiga poin ini, terlepas dari gol yang dicetak oleh Persik Kediri, karena kualitas tendangan yang bagus," ucapnya.

Pelatih yang familiar dengan sapaan RB ini menegaskan, kemenangan tersebut tidak terlepas dari Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dkk yang bermain sabar, lalu memanfaatkan serangan balik cepat.

"Kami apresiasi pemain bertahan kami, gelandang juga yang bisa bertahan dengan baik sepanjang dikurung oleh Persik Kediri. Mereka tetap sabar untuk bertahan, sambil menunggu mereka melakukan kesalahan. Setelah itu, kami memanfaatkan transisi positif yang cepat," tambahnya.

Pemain asing Madura United Ruxi turut senang dengan kemenangan ini, karena bisa bantu Madura United kembali menang setelah terakhir mendapatkan tiga poin pada akhir tahun lalu. Tim ini terakhir kali membantai Semen Padang FC 5-1.