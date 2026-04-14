Kunci Kesuksesan Madura United Raih Kemenangan Perdana Tahun Ini

Madura United saat menghadapi Persik Kediri. (Dok. ILeague)
JawaPos.com - Madura United FC sukses memutus tren negatif 11 laga tanpa kemenangan di Super League 2025/2026. Hal itu berkat hasil positif di Derbi Jawa Timur.
Madura United sukses menggasak Persik Kediri 2-1 di Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Sabtu (11/4) sore. Dua gol kemenangan itu dicetak Fransiskus Alesandro dan Requelme Sousa.
Gol hiburan dari tim berjuluk Macan Putih lahir dari aksi spektakuler Rendy Sanjaya, yang menembak dari luar kotak penalti.
Baca Juga:Madura United Bungkam Persik Kediri! Ini 3 Fakta Unik Kemenangan Magis di Stadion Gelora Bangkalan
Caretaker Pelatih Madura United Rakhmad Basuki mensyukuri hasil positif, yang menjadi penantian panjang dari skuad Laskar Sape Kerrab.
"Pertandingan yang berat ya. Kami tidak tampil cukup bagus hari ini, tetapi kami mendapatkan tiga poin. Itu yang paling penting. Saya juga puji Persik Kediri yang bermain sangat bagus hari ini, tetapi yang jelas kami bersyukur dengan tiga poin ini, terlepas dari gol yang dicetak oleh Persik Kediri, karena kualitas tendangan yang bagus," ucapnya.
Pelatih yang familiar dengan sapaan RB ini menegaskan, kemenangan tersebut tidak terlepas dari Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dkk yang bermain sabar, lalu memanfaatkan serangan balik cepat.
"Kami apresiasi pemain bertahan kami, gelandang juga yang bisa bertahan dengan baik sepanjang dikurung oleh Persik Kediri. Mereka tetap sabar untuk bertahan, sambil menunggu mereka melakukan kesalahan. Setelah itu, kami memanfaatkan transisi positif yang cepat," tambahnya.
Pemain asing Madura United Ruxi turut senang dengan kemenangan ini, karena bisa bantu Madura United kembali menang setelah terakhir mendapatkan tiga poin pada akhir tahun lalu. Tim ini terakhir kali membantai Semen Padang FC 5-1.
"Pertama selamat untuk kami semua, untuk Madura United karena bisa memenangkan pertandingan sulit ini, terakhir menang kami pada Desember akhir tahun kemarin, lama kami tidak dapat tiga poin. Ini masa sulit bagi kami. Saya senang dengan hasil tiga poin ini," ujar mantan pemain PSIS Semarang tersebut.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026