Persik Kediri Siap Tempur, Marcos Reina Waspadai Kebangkitan Madura United

Persik Kediri. (ileague)
JawaPos.com - Persik Kediri akan menghadapi laga penting saat bertandang ke markas Madura United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (11/4), ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh.
Saat ini, Persik Kediri berada di posisi ke-12 klasemen sementara. Sementara itu, Madura United masih tertahan di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-16.
Kondisi tersebut membuat duel Derbi Jawa Timur ini bukan sekadar gengsi, tetapi juga soal nasib di papan klasemen. Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menegaskan bahwa timnya tidak ingin terlena dengan posisi lawan yang sedang terpuruk.
Menurutnya, kondisi Madura United justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi tuan rumah untuk bangkit. “Posisi mereka memang kurang bagus, tapi kami tidak melihat itu sebagai keuntungan. Kami fokus pada permainan sendiri dan target kami adalah menang,” ujar Marcos dikutip dari ileague.id, Jumat (10/4).
Ia juga menambahkan bahwa Madura United tetap merupakan tim yang berbahaya. Terlebih, pada pertandingan sebelumnya, mereka dinilai tampil cukup baik meski harus mengakui keunggulan Borneo FC.
“Ini bukan laga yang mudah. Kami respek kepada Madura United dan tidak akan meremehkan mereka. Mereka bermain bagus di pertandingan terakhir,” katanya.
Kabar positif datang dari skuad Persik Kediri. Beberapa pemain yang sebelumnya absen kini sudah kembali dan siap diturunkan. Kehadiran mereka tentu menambah opsi dan kekuatan bagi tim berjuluk Macan Putih tersebut.
“Pemain yang kemarin absen sudah kembali. Ini kabar bagus dan membuat kami lebih optimistis menghadapi pertandingan,” jelas Marcos.
Meski waktu persiapan terbilang singkat, Persik Kediri tetap berusaha memaksimalkan kondisi yang ada. Tim pelatih disebut telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi gaya permainan Madura United.
