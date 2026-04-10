Andre Rizal Hanafi
10 April 2026, 22.18 WIB

Jelang Lawan Madura United, Persik Kediri Andalkan Kembalinya Adrian Luna

Pemain Persik Kediri Adrian Luna. (Istimewa) - Image

Pemain Persik Kediri Adrian Luna. (Istimewa)

JawaPos.com–Persik Kediri menatap laga tandang menghadapi Madura United FC dengan tekad kuat untuk membawa pulang kemenangan. Meski waktu persiapan tergolong singkat, tim berjuluk Macan Putih tetap optimistis bisa meraih hasil maksimal.

Pelatih Marcos Reina Torres menyebut kondisi timnya mulai membaik setelah beberapa pemain yang sebelumnya cedera kini sudah kembali berlatih bersama. Selain itu, kehadiran Adrian Luna menjadi tambahan penting bagi kekuatan tim setelah absen akibat akumulasi kartu kuning.

”Sejumlah pemain sudah pulih dari cedera. Adrian Luna juga kembali. Setidaknya kami punya tambahan opsi untuk pertandingan ini,” ujar Marcos dikutip dari ileague.id.

Dia mengakui waktu latihan yang dimiliki tim sangat terbatas. Persik hanya menjalani dua sesi latihan sebelum bertolak ke Madura.

Fokus utama tim pelatih adalah mematangkan strategi permainan agar bisa langsung diterapkan di lapangan. ”Kami hanya punya waktu latihan Rabu dan Kamis. Fokus kami sekarang adalah pada game plan,” jelas Marcos Reina.

Pertandingan diperkirakan akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan yang menjadi kandang alternatif Madura United, selain Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Marcos mengatakan timnya akan terlebih dahulu melihat kondisi lapangan setibanya di lokasi.

”Kabarnya stadionnya lebih dekat. Kami akan lihat langsung kondisinya seperti apa,” tambah Marcos Reina.

Meski datang dengan rasa percaya diri, Persik tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap lawan. Madura United dinilai memiliki kualitas permainan yang baik, terutama setelah penampilan mereka di laga terakhir melawan Borneo FC Samarinda.

Dalam pertandingan tersebut, Madura United harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-3. Namun, Marcos menilai permainan mereka tetap menunjukkan kualitas sebagai tim yang kuat dan kompetitif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tanpa Pemain Kunci, Persik Kediri Tetap Percaya Diri Hadapi Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Tanpa Pemain Kunci, Persik Kediri Tetap Percaya Diri Hadapi Madura United

09 April 2026, 01.45 WIB

Persik Kediri Buang Peluang Emas, Wigi Pratama Akui Faktor Keberuntungan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Buang Peluang Emas, Wigi Pratama Akui Faktor Keberuntungan

08 April 2026, 00.21 WIB

Persik Kediri Dominan tapi Gagal Menang, Marcos Reina Soroti Penalti dan Gol Dianulir - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Dominan tapi Gagal Menang, Marcos Reina Soroti Penalti dan Gol Dianulir

08 April 2026, 00.04 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

