Jelang Lawan Madura United, Persik Kediri Andalkan Kembalinya Adrian Luna

JawaPos.com–Persik Kediri menatap laga tandang menghadapi Madura United FC dengan tekad kuat untuk membawa pulang kemenangan. Meski waktu persiapan tergolong singkat, tim berjuluk Macan Putih tetap optimistis bisa meraih hasil maksimal.

Pelatih Marcos Reina Torres menyebut kondisi timnya mulai membaik setelah beberapa pemain yang sebelumnya cedera kini sudah kembali berlatih bersama. Selain itu, kehadiran Adrian Luna menjadi tambahan penting bagi kekuatan tim setelah absen akibat akumulasi kartu kuning.

”Sejumlah pemain sudah pulih dari cedera. Adrian Luna juga kembali. Setidaknya kami punya tambahan opsi untuk pertandingan ini,” ujar Marcos dikutip dari ileague.id.

Dia mengakui waktu latihan yang dimiliki tim sangat terbatas. Persik hanya menjalani dua sesi latihan sebelum bertolak ke Madura.

Fokus utama tim pelatih adalah mematangkan strategi permainan agar bisa langsung diterapkan di lapangan. ”Kami hanya punya waktu latihan Rabu dan Kamis. Fokus kami sekarang adalah pada game plan,” jelas Marcos Reina.

Pertandingan diperkirakan akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan yang menjadi kandang alternatif Madura United, selain Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Marcos mengatakan timnya akan terlebih dahulu melihat kondisi lapangan setibanya di lokasi.

”Kabarnya stadionnya lebih dekat. Kami akan lihat langsung kondisinya seperti apa,” tambah Marcos Reina.

Meski datang dengan rasa percaya diri, Persik tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap lawan. Madura United dinilai memiliki kualitas permainan yang baik, terutama setelah penampilan mereka di laga terakhir melawan Borneo FC Samarinda.