Madura United Bungkam Persik Kediri! Ini 3 Fakta Unik Kemenangan Magis di Stadion Gelora Bangkalan

Fransiskus Alesandro cetak gol debut bersama Madura United. (Dok. Madura United)
JawaPos.com - Madura United berhasil mengalahkan Persik Kediri di Super League pekan ke-27. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (11/4).
Di awal laga, Madura United bermain sangat agresif yang membuat mereka unggul. Pada menit ke-34, Fransiskus Alesandro berhasil mencetak gol yang membuat Madura United unggul di babak pertama.
Di babak kedua, Persik Kediri mulai bangkit menyerang yang menghasilkan gol balasan dari Kadek Rendy pada menit ke-62. Namun, Madura United sukses kembali unggul lewat gol dari Riquelme menit ke-72.
Ada tiga fakta menarik dari kemenangan Madura United melawan Persik Kediri. Apa saja fakta-fakta tersebut?
Fransiskus Alesandro bermain sejak menit pertama pada laga kemenangan melawan Persik Kediri. Melansir Transfermarkt, pemain 23 tahun tersebut sukses mencetak gol pada menit ke-34 sekaligus menjadi gol debutnya bersama Madura United sebagai pemain baru.
Riquelme terus membuktikan kualitasnya sebagai penyerang Madura United. Gol pemain asal Brasil ke gawang Persik merupakan gol perdananya yang dicetak di Stadion Gelora Bangkalan setelah sebelumnya mencetak gol pertama di kandang Persita Tangerang.
Kemenangan melawan Persik membuat Madura United kembali merasakan kemenangan. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut berhasil meraih tiga poin setelah 11 laga beruntun tidak pernah menang. Bahkan sebelum melawan Persik, Madura United mengalami empat kekalahan beruntun.
Itu tadi tiga fakta menarik dari kemenangan Madura United melawan Persik Kediri. Dengan kemenangan tersebut, Madura United naik ke posisi 15 dan Persik tetap bertahan di posisi ke-12.
