Antonius Oskarianto Adur
12 April 2026, 03.21 WIB

Madura United Bungkam Persik Kediri! Ini 3 Fakta Unik Kemenangan Magis di Stadion Gelora Bangkalan

Fransiskus Alesandro cetak gol debut bersama Madura United. (Dok. Madura United) - Image

Fransiskus Alesandro cetak gol debut bersama Madura United. (Dok. Madura United)

JawaPos.com - Madura United berhasil mengalahkan Persik Kediri di Super League pekan ke-27. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (11/4).

Di awal laga, Madura United bermain sangat agresif yang membuat mereka unggul. Pada menit ke-34, Fransiskus Alesandro berhasil mencetak gol yang membuat Madura United unggul di babak pertama.

Di babak kedua, Persik Kediri mulai bangkit menyerang yang menghasilkan gol balasan dari Kadek Rendy pada menit ke-62. Namun, Madura United sukses kembali unggul lewat gol dari Riquelme menit ke-72.

Ada tiga fakta menarik dari kemenangan Madura United melawan Persik Kediri. Apa saja fakta-fakta tersebut? 

1. Gol perdana Fransiskus Alesandro bersama Madura United

Fransiskus Alesandro bermain sejak menit pertama pada laga kemenangan melawan Persik Kediri. Melansir Transfermarkt, pemain 23 tahun tersebut sukses mencetak gol pada menit ke-34 sekaligus menjadi gol debutnya bersama Madura United sebagai pemain baru.

2. Gol perdana Riquelme di kandang

Riquelme terus membuktikan kualitasnya sebagai penyerang Madura United. Gol pemain asal Brasil ke gawang Persik merupakan gol perdananya yang dicetak di Stadion Gelora Bangkalan setelah sebelumnya mencetak gol pertama di kandang Persita Tangerang.

3. Madura United kembali raih tiga poin setelah 11 laga beruntun tidak pernah menang

Kemenangan melawan Persik membuat Madura United kembali merasakan kemenangan. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut berhasil meraih tiga poin setelah 11 laga beruntun tidak pernah menang. Bahkan sebelum melawan Persik, Madura United mengalami empat kekalahan beruntun.

Itu tadi tiga fakta menarik dari kemenangan Madura United melawan Persik Kediri. Dengan kemenangan tersebut, Madura United naik ke posisi 15 dan Persik tetap bertahan di posisi ke-12.

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Persik Kediri Siap Tempur, Marcos Reina Waspadai Kebangkitan Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Siap Tempur, Marcos Reina Waspadai Kebangkitan Madura United

11 April 2026, 05.55 WIB

Persik Kediri Buang Peluang Emas, Wigi Pratama Akui Faktor Keberuntungan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Buang Peluang Emas, Wigi Pratama Akui Faktor Keberuntungan

08 April 2026, 00.21 WIB

Persik Kediri Dominan tapi Gagal Menang, Marcos Reina Soroti Penalti dan Gol Dianulir - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Dominan tapi Gagal Menang, Marcos Reina Soroti Penalti dan Gol Dianulir

08 April 2026, 00.04 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

4

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

7

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

8

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

9

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

10

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

