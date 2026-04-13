Taufiq Ardyansyah
14 April 2026, 04.23 WIB

Jakarta Siap Diserbu Nostalgia, Barcelona Legends vs DRX World Legends di SUGBK

Clash of Legends Jakarta 2026 akan mempertemukan Barcelona Legends kontra DRX World Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 18 April. (Istimewa)

JawaPos.com–Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) bakal menjadi panggung istimewa bagi pecinta sepak bola. Pada 18 April, laga eksibisi bertajuk Clash of Legends Jakarta 2026 akan mempertemukan Barcelona Legends kontra DRX World Legends.

Pertandingan ini dipastikan menyuguhkan duel sarat nostalgia. Sejumlah ikon sepak bola dunia yang pernah berjaya di level klub maupun internasional akan kembali merumput di Jakarta.

Barcelona Legends membawa deretan nama besar yang sudah tak asing di telinga publik. Sementara itu, DRX World Legends tampil sebagai tim bertabur bintang lintas negara yang juga punya rekam jejak mentereng di panggung sepak bola dunia.

DRX World Legends bukan sekadar tim eksibisi biasa. Mereka hadir dengan konsep yang menghubungkan kembali para legenda dengan penggemar. Tidak hanya bermain, para pemain juga diharapkan bisa berinteraksi langsung, menginspirasi, serta menghadirkan pengalaman yang lebih dekat bagi fans.

Beberapa nama besar yang dipastikan tampil di kubu DRX World Legends antara lain Alessandro Del Piero, Rivaldo, dan Fabio Cannavaro. Kehadiran mereka diyakini akan menghidupkan kembali memori kejayaan sepak bola dunia.

Menariknya, tim DRX World Legends juga diperkuat legenda Timnas Indonesia. Kehadiran pemain lokal ini memberi sentuhan emosional sekaligus memperkuat koneksi antara kebanggaan nasional dan panggung global.

Untuk pertama kalinya, legenda Indonesia dan dunia bermain dalam satu tim. Hal itu menjadikan DRX World Legends sebagai simbol kolaborasi lintas generasi dan negara. Laga ini pun bukan semata soal hasil akhir, melainkan perayaan cerita dan sejarah sepak bola.

Melalui ajang ini, DRX turut menghadirkan pengalaman berbeda lewat pendekatan berbasis teknologi. Penggemar tidak hanya menonton pertandingan, tetapi juga mendapat kesempatan untuk merasakan interaksi lebih dekat hingga pengalaman eksklusif.

”Kami ingin memastikan Clash of Legends Jakarta 2026 bukan hanya menjadi tontonan, tetapi pengalaman yang benar-benar dirasakan,” ujar perwakilan DRX.

