Barcelona vs Atletico Madrid: Dari Laga Penuh Amarah, Pau Cubarsi Akhiri dengan Sikap Berserah

JawaPos.com - Pau Cubarsi tidak mencoba mencari alasan setelah Barcelona kalah 2-0 dari Atletico Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions.

Bek berusia 19 tahun itu justru langsung mengambil tanggung jawab atas momen yang dianggap mengubah jalannya pertandingan. Pada menit ke-44, Cubarsi mendapat kartu merah setelah dianggap menjatuhkan Giuliano Simeone sebagai pemain terakhir.

Melansir Football Espana, sehari setelah laga, Cubarsi mengunggah pesan di Instagram dan secara terbuka mengakui kesalahannya. “Satu aksi menentukan pertandingan dan hasil imbang. Itulah sepak bola dan saya bertanggung jawab atas hasilnya,” ungkap Cubarsi.

Sikap Cubarsi itu mendapat banyak apresiasi karena di usia yang masih sangat muda, ia berani memikul tanggung jawab di momen yang sulit.

“Ke depannya, dengan usaha dan tekad, kami tidak akan pernah menyerah,” sambungnya.

Namun di sisi lain, Barcelona juga merasa kecewa dengan sejumlah keputusan wasit sepanjang pertandingan.