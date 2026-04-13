Ketum PSSI Erick Thohir: Piala Presiden 2026 Bisa Gunakan Format Baru

Acara malam penutupan Piala Presiden 2025 di Jakarta, Minggu (12/4). (Zaro Ezza Syachniar/Antara)
JawaPos.com–Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Piala Presiden 2026, yang saat masih dipersiapkan, berpeluang menggunakan format baru yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya.
”Tadi Pak Ara (Maruarar Sirait, Ketua Steering Committe Piala Presiden 2025) punya komitmen, dan untuk Piala Presiden yang kedelapan ini sedang kita godok lagi,” kata Erick dilansir dari Antara setelah penutupan Piala Presiden 2025 di Jakarta.
”Tapi intinya kita juga mau semua gubernur, bupati harus berkontribusi ya, supaya sepak bola ini bisa terus bergelora. Mudah-mudahan dengan format ini juga nanti kita diskusikan lagi gitu,” tambah dia.
Baca Juga:2 Wonderkid Persebaya Surabaya Langsung Starter! Ini Starting Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste di Piala AFF U-17
Tujuh Piala Presiden diikuti enam sampai 20 klub, yang terdiri atas klub-klub Liga 1, Liga 2, dan terbaru pada tahun lalu diikuti klub luar negeri. Format turnamen ini adalah semua klub memulai turnamen dari babak grup, lalu juara dan runner-up grup lolos ke babak gugur, mulai perempat final sampai final.
Piala Presiden 2025, yang menjadi edisi paling sedikit pesertanya, yaitu enam tim, dimainkan pada 6-13 Juli tahun lalu. Klub Thailand Port FC menjadi juara setelah mengalahkan Oxford United dalam final.
Erick juga menyinggung kemungkinan Piala Presiden 2026 tak digelar pada Juli seperti tahun lalu, karena tahun ini ada Piala Dunia 2026.
”Belum tahu karena memang kompleksitas tahun ini kan ada kejuaraan Piala Dunia,” ungkap Erick Thohir.
Erick mengungkapkan keikutsertaan dua klub luar negeri, Oxford dan Port, tahun lalu meninggalkan kesan yang positif.
”Mereka juga ada keinginan untuk kembali. Tapi kembali kita lagi lihat formulanya dulu, formatnya. Karena memang pembangunan tim nasional sudah terjadi, Liga 1, Liga 2 juga klub-klub besar sudah terjadi,” terang Erick Thohir.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026