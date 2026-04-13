Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
14 April 2026, 03.25 WIB

Indonesia U-17 Unggul 4 - 0 atas Timor Leste, Putu Ekayana Cetak Brace di Babak Pertama

Sejumlah pemain Timnas Indonesia U-17 mengikuti latihan menjelang laga ASEAN U-17 Boys Championship di Lapangan Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (12/4/2026). (Riana Setiawan / Jawa Pos)

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 tampil impresif pada laga pembuka Piala AFF U-17 2026. Menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4), Garuda Muda langsung unggul sejak babak pertama.

Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal. Meski dominan dalam penguasaan bola, Indonesia sempat kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan Timor Leste di awal laga.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-6. Kapten tim, Putu Ekayana, membuka keunggulan Indonesia setelah memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti.

Sepakan kerasnya tak mampu diantisipasi kiper lawan, membawa Indonesia unggul 1-0.

Setelah gol pembuka, tekanan Indonesia semakin meningkat. Serangan demi serangan terus dilancarkan untuk memperlebar keunggulan.

Hasilnya, pada menit ke-17, Putu Ekayana kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ia mencetak gol kedua sekaligus membawa Indonesia unggul 2-0 atas Timor Leste.

Garuda Muda tidak mengendurkan intensitas serangan. Pada menit ke-36, situasi kemelut di depan gawang berhasil dimanfaatkan oleh Ridho untuk menambah keunggulan menjadi 3-0.

Menjelang akhir babak pertama, Indonesia kembali mencetak gol melalui skema bola mati. Sepak pojok yang dilepaskan berhasil disambut dengan tendangan salto oleh Dava, yang membuat bola meluncur ke gawang tanpa mampu dihentikan kiper Timor Leste.
Hingga turun minum, Indonesia U-17 unggul meyakinkan dengan skor 4-0.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore