Andre Rizal Hanafi
13 April 2026, 15.39 WIB

Imran Nahumarury Soroti Penyelesaian Akhir Usai Semen Padang Kalah dari Persis Solo

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury. (Istimewa) - Image

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury. (Istimewa)

JawaPos.com - Semen Padang FC gagal mencuri poin saat bertandang ke markas Persis Solo pada pekan ke-27 Super League 2025/2026.

Dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Minggu (12/4), tim berjuluk Kabau Sirah harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-2.

Persis Solo membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Miroslav Maricic pada menit ke-37. Tuan rumah kemudian menggandakan keunggulan lewat Dejan Tumbas pada menit ke-78.

Sementara satu-satunya gol Semen Padang tercipta dari gol bunuh diri pemain Persis, Sutanto Tan, pada menit ke-68.

Meski kalah, Semen Padang sebenarnya tampil cukup dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang.

Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat tim tamu gagal memanfaatkan sejumlah kesempatan emas.

Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury, mengakui timnya sudah menjalankan strategi sesuai rencana. Namun, ia menilai efektivitas menjadi faktor pembeda dalam pertandingan tersebut.

“Secara permainan, sudah sesuai dengan game plan. Kami punya penguasaan bola dan peluang yang cukup. Tapi sepak bola bukan hanya soal possession, melainkan efektivitas. Itu yang jadi kendala kami,” ujar Imran dikutip dari ileague.id.

Ia menambahkan, Persis Solo mampu tampil lebih klinis meski tidak banyak menciptakan peluang. Hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi timnya untuk meningkatkan kualitas penyelesaian akhir.

