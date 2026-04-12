Penantian Panjang Tenis Putri Indonesia Berakhir! Janice Tjen Cs Kembali ke Playoff Billie Jean King Cup 2026

JawaPos.com - Penantian panjang itu akhirnya berakhir. Tim tenis putri Indonesia memastikan langkah ke babak playoff Billie Jean King (BJK) Cup 2026, setelah menyelesaikan persaingan di Grup I Zona Asia/Oseania dengan finis di posisi dua.

Indonesia menutup fase grup dengan rekor empat kemenangan dan satu kekalahan. Hasil itu sebenarnya sama dengan Thailand. Tapi, skuad Merah Putih harus puas berada di peringkat kedua, karena kalah head-to-head setelah takluk 1-2 dalam pertemuan terakhir, Sabtu (11/4) di DLTA School of Tennis, New Delhi, India.

Dalam laga itu, Indonesia kehilangan poin dari partai tunggal pertama karena Priska Madelyn Nugroho retired. Indonesia kemudian menyamakan kedudukan lewat Janice Tjen. Dia menang 6-2, 6-4 atas Anchisa Chanta meski sempat mengalami cedera pada tumit di set kedua.

Sayangnya, poin penentu gagal diamankan pasangan Anjali Junarto/Meydiana Reinnamah. Mereka kalah 2-6, 4-6 dari ganda Thailand, Chanta/Patcharin Cheapchandej. Namun, empat kemenangan sebelumnya lawan Selandia Baru, Mongolia, India dan Korea Selatan sudah cukup memastikan Indonesia tampil dalam babak playoff untuk pertama kalinya sejak 2006.

Hasil tersebut sesuai dengan target awal untuk menembus dua besar. “Ini adalah tim yang sama dari tim SEA Games 2025 kemarin. Adanya Janice, Aldila, dan Priska yang adalah pilar utama kami,” kata kapten tim Indonesia, Christopher Rungkat kepada Antara sebelum turnamen dimulai.

Selanjutnya, babak playoff akan digelar pada 20-22 November mendatang. Total akan ada 14 tim yang bersaing memperebutkan tujuh tempat menuju babak kualifikasi Billie Jean King Cup 2027. Terakhir kali Indonesia tampil di kasta tertinggi terjadi pada 1994 silam, tepatnya saat turnamen tersebut masih bernama Federation Cup.



KLASEMEN GRUP I ASIA/OSEANIA BILLIE JEAN KING CUP 2026

No. Negara T M K Game Set Laga

1. Thailand* 5 4 1 160-113 20-12 10-5

2. Indonesia 5 4 1 168-107 24-9 11-4

3. India* 5 3 2 162-122 20-12 9-6

4. Korea Selatan 5 3 2 164-109 22-10 11-4

5. New Zealand 5 1 4 113-148 10-23 4-11

6. Mongolia 5 0 5 12-180 0-30 0-15