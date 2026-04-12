Moch. Rizky Pratama Putra
13 April 2026, 06.45 WIB

Kota Ini Mau Juara Lagi! Bobotoh Sindir Bonek dan Jakmania Usai Persib Bandung Kalahkan Bali United

Selebrasi pemain Persib Bandung usai mencetak gol kemenangan dramatis ke gawang Bali United di Stadion GBLA. (Dok. Liga1)

JawaPos.com — Euforia kemenangan Persib Bandung atas Bali United tak hanya terasa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), tapi juga meledak di media sosial. Bobotoh langsung melontarkan sindiran pedas kepada Bonek dan Jakmania setelah tim kebanggaannya makin kokoh di puncak klasemen.

Kemenangan dramatis 3-2 dalam lanjutan Super League 2025/2026, Minggu (12/4/2026) malam WIB, menjadi bahan bakar utama. Apalagi, Persib Bandung menunjukkan mental juara meski sempat bermain dengan 10 orang.

Sindiran mulai ramai bermunculan tak lama setelah peluit panjang dibunyikan wasit. Bobotoh merasa performa timnya musim ini layak dibandingkan dengan rival, termasuk Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta.

“Katanya papan atas butuh penghijauan,” ujar salah satu Bobotoh. Kalimat ini langsung mengarah ke Persebaya Surabaya yang dinilai belum konsisten bersaing di papan atas.

Tak berhenti di situ, komentar lain juga muncul dengan nada lebih tajam. “Persebaya kaya ga ada niat maen,” tulis Bobotoh lainnya di media sosial.

Sementara itu, sindiran untuk Jakmania juga tak kalah panas dan penuh percaya diri. Mereka menyinggung peluang Persib Bandung untuk kembali meraih gelar juara musim ini.

“Hello Jakarta kota ini mau juara lagi,” ujar salah satu Bobotoh. Kalimat ini langsung menyasar Persija Jakarta yang kini berada di posisi ketiga klasemen sementara.

Ada juga sindiran yang menyoroti mental bertanding tim. “Persib 10 pemain masih bisa cetak gol, OREN MANA BISA izin,” tulis Bobotoh lainnya.

Kepercayaan diri Bobotoh makin terlihat dari komentar yang menyebut dominasi Persib di kandang. “Jika kamu menunggu persib kalah di kandang maka kamu akan menunggu selamanya,” tulis salah satu akun.

Tak hanya itu, mereka bahkan mulai ‘mengundang’ rival untuk menyambut gelar juara. “Kasih sambutan yang meriah ya di GBK untuk nyambut sang juara,” tulis Bobotoh penuh percaya diri.

