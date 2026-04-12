0 Shot On Target! Mandul di GBK, Lini Depan Persebaya Surabaya Kehilangan Arah Lawan Persija Jakarta!

JawaPos.com — Kegagalan lini depan Persebaya Surabaya menjadi sorotan utama usai takluk telak dari Persija Jakarta. Statistik mencolok memperlihatkan Green Force sama sekali tak mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam, Green Force harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-3.

Hasil ini terasa makin menyakitkan karena tumpulnya lini depan menjadi faktor paling krusial dalam kegagalan mencuri poin.

Sejak awal laga, tekanan sudah begitu terasa bagi Persebaya Surabaya. Gol cepat pada menit ke-16 dari titik penalti membuat situasi makin sulit dikendalikan oleh tim tamu.

Wasit menunjuk titik putih setelah melakukan pengecekan VAR yang mengindikasikan pelanggaran di dalam kotak penalti. Eksekusi Persija Jakarta pun berjalan sempurna dan tak mampu dibendung kiper Andhika Ramadhani.

Pelatih Bernardo Tavares menilai gol tersebut menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertandingan. Ia menyebut kesalahan mendasar itu seharusnya bisa dihindari jika pemain lebih disiplin.

Baca Juga:Gol Mo Salah dan Rio Ngumoha Bawa Liverpool Raih Kemenangan Atas Fulham

“Gol pertama yang kami terima berawal dari kesalahan yang sangat mendasar. Itu yang membuat saya kecewa,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.

Namun, persoalan utama tidak hanya berhenti di lini belakang. Lini depan Persebaya Surabaya justru tampil jauh dari ekspektasi dengan kegagalan total dalam menciptakan ancaman nyata ke gawang lawan.