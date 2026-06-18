Persija Jakarta Berduka, Mantan Pelatih Kiper Arjuna Rinaldy Meninggal Dunia

Mantan pelatih kiper Persija Jakarta, Arjuna Rinaldy (instagram @persija)

JawaPos.com - Kabar duka datang dari Persija Jakarta. Mantan pelatih kiper Macan Kemayoran, Arjuna Rinaldy, meninggal dunia pada Kamis (18/6/2026). Kabar duka tersebut diumumkan langsung oleh Persija Jakarta melalui unggahan dalam akun instagram resminya. Macan Kemayoran menyebut sosok Arjuna Rinaldy adalah salah satu sosok pelatih kiper terbaik di Indonesia.

“Sepak bola Indonesia kehilangan salah satu sosok terbaiknya,” tulis Persija Jakarta dalam akun instagramnya, Kamis (18/6/2026).

Persija Jakarta menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian mantan pelatih kiper mereka. Diketahui, Arjuna Rinaldy pernah menjadi bagian dari Macan Kemayoran pada 2001.

“Keluarga besar Persija turut berduka atas berpulangnya Coach Arjuna Rinaldy, yang pernah menjadi bagian dari keluarga Macan Kemayoran saat juara 2001,” terang Persija Jakarta.

“Selamat jalan, Coach. Terima kasih atas jejak yang akan selalu dikenang,” tambahnya.

Arjuna Rinaldy merupakan bagian penting dari staf kepelatihan Persija Jakarta pada tahun 2001. Pasalnya, ia merupakan salah satu sosok di balik kesuksesan Macan Kemayoran merebut trofi juara Liga Indonesia 2001 bersama pelatih kepala Sofyan Hadi.

Arjuna Rinaldy juga merupakan sosok penemu Ismed Sofyan. Dia mengajak langsung Ismed Sofyan untuk bergabung dengan Persija Jakarta pada 2002, yang kemudian menjadi salah satu bek kanan terbaik dalam sejarah klub Macan Kemayoran.

Arjuna Rinaldy tak hanya melekat dengan Persija Jakarta. Diketahui, ia juga pernah menjadi pelatih kiper Bali United pada musim 2017-2018.